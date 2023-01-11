Дмитрий Юровский рассказал о пользе лишайников Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курганский травник, автор передачи «Без всякой химии» на ТВЦ Дмитрий Юровский советует применять отвар мха при лечении кашля, некоторых инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза. Рецепт отвара опубликован на странице Дмитрия Юровского во «ВКонтакте».

«Мхи и лишайники очень ценятся, особенно для тех людей, у которых возникла резистентность (устойчивость) ко многим антибиотикам. В них содержится усниновая кислота, которая в очень большом разведении проявляет антибактериальный эффект в отношении, например, туберкулезной палочки, ко многим грамположительным бактериям и некоторым грамотрицательным. Это средство при кашле просто уникальное. Нужно иметь его запас. Можно собрать в зимнем, летнем лесу. Найти уснею либо исландский мох. Пармелия — самая простая, которая растет на березах, тоже подойдет», — говорит Юровский.

Травник предложил готовит отвар по рецепту: одна чайная ложка лишайника (уснея, цетрария, пармелия) на 0,5 литров воды, дать покипеть пять минут, затем процедить в термос. Готовый отвар можно использовать в течение дня. Курс две — три недели, можно и дольше.

Ранее URA.RU писало, что курганский травник рассказал, как лечиться новогодними елками. Дмитрий Юровский имеет медицинское образование, более 15 лет профессионально занимается лекарственными растениями, составляет авторские фиточаи и часто выступает в качестве эксперта-травника в СМИ. В Курганской области он на протяжении пяти лет организует выезды на природу для заготовки лекарственных трав.