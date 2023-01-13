Посол Украины извинился за скандал со звонком Зеленскому

Посол Украины извинился за заявления о попытках организовать разговор Зеленского с президентом Филиппин
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Посол Украины пытался организовать разговор Зеленского с президентом Филиппин Фото:

Временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк принес свои извинения филиппинскому правительству после заявлений о том, что он полгода пытался связаться с президентом страны для организации его звонка с украинским президентом Владимиром Зеленским. Свои извинения Михайлюк принес в разговоре филлипинским изданием ABC-CBN News.

«Мои дорогие коллеги, я приношу извинения за любое недопонимание, которое может быть вызвано не очень правильными или, возможно, неправильно понятыми [замечаниями]», — сказал Денис Михайлюк в разговоре с филиппинским изданием. Украинский посол отметил, что, несмотря на недопонимание между сторонами, надеется на дальнейшее сотрудничество.

Ранее Михайлюк заявлял, что Украина на протяжении полугода дважды в месяц пыталась связаться с президентом Филиппин, сообщает «Национальная служба новостей». После разглашения такой информации МИД Филиппин выступил с критикой в сторону украинского дипломата, отметив, что подобные заявления являются нехорошей дипломатической практикой.

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Временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк принес свои извинения филиппинскому правительству после заявлений о том, что он полгода пытался связаться с президентом страны для организации его звонка с украинским президентом Владимиром Зеленским. Свои извинения Михайлюк принес в разговоре филлипинским изданием ABC-CBN News. «Мои дорогие коллеги, я приношу извинения за любое недопонимание, которое может быть вызвано не очень правильными или, возможно, неправильно понятыми [замечаниями]», — сказал Денис Михайлюк в разговоре с филиппинским изданием. Украинский посол отметил, что, несмотря на недопонимание между сторонами, надеется на дальнейшее сотрудничество. Ранее Михайлюк заявлял, что Украина на протяжении полугода дважды в месяц пыталась связаться с президентом Филиппин, сообщает «Национальная служба новостей». После разглашения такой информации МИД Филиппин выступил с критикой в сторону украинского дипломата, отметив, что подобные заявления являются нехорошей дипломатической практикой.
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