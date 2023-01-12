Суд наказал тюменку за дискредитацию российской армии

Девушку обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей
Тюменский суд вынес приговор в отношении девушки, обвиняемой в дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Центральный районный суд Тюмени признал виновным Марию С. 1997 года рождения в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — сообщает ведомство. Девушка вышла на Центральную площадь Тюмени с плакатом, дискредитирующим вооруженные силы РФ.
На судебное заседание тюменка не явилась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».