Суд наказал тюменку за дискредитацию российской армии

13 января 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Девушку обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский суд вынес приговор в отношении девушки, обвиняемой в дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Центральный районный суд Тюмени признал виновным Марию С. 1997 года рождения в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — сообщает ведомство. Девушка вышла на Центральную площадь Тюмени с плакатом, дискредитирующим вооруженные силы РФ. На судебное заседание тюменка не явилась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Тюменский суд вынес приговор в отношении девушки, обвиняемой в дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Центральный районный суд Тюмени признал виновным Марию С. 1997 года рождения в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — сообщает ведомство. Девушка вышла на Центральную площадь Тюмени с плакатом, дискредитирующим вооруженные силы РФ. На судебное заседание тюменка не явилась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.