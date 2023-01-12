12 января 2023

Суд наказал тюменку за дискредитацию российской армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей Фото:

Тюменский суд вынес приговор в отношении девушки, обвиняемой в дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Центральный районный суд Тюмени признал виновным Марию С. 1997 года рождения в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — сообщает ведомство. Девушка вышла на Центральную площадь Тюмени с плакатом, дискредитирующим вооруженные силы РФ.

На судебное заседание тюменка не явилась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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Тюменский суд вынес приговор в отношении девушки, обвиняемой в дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Центральный районный суд Тюмени признал виновным Марию С. 1997 года рождения в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — сообщает ведомство. Девушка вышла на Центральную площадь Тюмени с плакатом, дискредитирующим вооруженные силы РФ. На судебное заседание тюменка не явилась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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