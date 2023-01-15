15 января 2023
14 января 2023

Пермский театр представил премьеру о жизни коррупционеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
На сцене покажут историю людей, присвоивших себе бюджетные деньги Фото:

Пермский театр «Большая стирка» объявил о премьере. Новый спектакль создали на основе сатирической повести Валентина Катаева «Растратчики», герои которой похитили бюджетные деньги. Об этом в соцсетях рассказал актер Александр Смирнов.

«События, о которых мы расскажем, случились почти 100 лет назад, во времена НЭПа. Главный бухгалтер Филипп Степанович и кассир Ванечка Клюквин, не устояв перед соблазном красивой жизни, похитили казенные деньги и пустились во все тяжкие», — сообщил Смирнов.

Премьера состоится 26 января на сцене театра «Дом Актера». Кроме Смирнова в постановке задействованы Михаил Шестаков, Дмитрий Захаров, Ольга Пудова и Евгения Барашкова, а также квартет «Каравай». Режиссер — Дмитрий Заболотских.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Пермский театр «Большая стирка» объявил о премьере. Новый спектакль создали на основе сатирической повести Валентина Катаева «Растратчики», герои которой похитили бюджетные деньги. Об этом в соцсетях рассказал актер Александр Смирнов. «События, о которых мы расскажем, случились почти 100 лет назад, во времена НЭПа. Главный бухгалтер Филипп Степанович и кассир Ванечка Клюквин, не устояв перед соблазном красивой жизни, похитили казенные деньги и пустились во все тяжкие», — сообщил Смирнов. Премьера состоится 26 января на сцене театра «Дом Актера». Кроме Смирнова в постановке задействованы Михаил Шестаков, Дмитрий Захаров, Ольга Пудова и Евгения Барашкова, а также квартет «Каравай». Режиссер — Дмитрий Заболотских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...