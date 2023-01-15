Пермский театр представил премьеру о жизни коррупционеров

На сцене покажут историю людей, присвоивших себе бюджетные деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский театр «Большая стирка» объявил о премьере. Новый спектакль создали на основе сатирической повести Валентина Катаева «Растратчики», герои которой похитили бюджетные деньги. Об этом в соцсетях рассказал актер Александр Смирнов.

«События, о которых мы расскажем, случились почти 100 лет назад, во времена НЭПа. Главный бухгалтер Филипп Степанович и кассир Ванечка Клюквин, не устояв перед соблазном красивой жизни, похитили казенные деньги и пустились во все тяжкие», — сообщил Смирнов.

Премьера состоится 26 января на сцене театра «Дом Актера». Кроме Смирнова в постановке задействованы Михаил Шестаков, Дмитрий Захаров, Ольга Пудова и Евгения Барашкова, а также квартет «Каравай». Режиссер — Дмитрий Заболотских.