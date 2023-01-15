15 января 2023
14 января 2023

Власти ХМАО раскрыли планы по созданию крупных агломераций

В ХМАО могут создать восемь агломераций до 2036 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Ханты-Мансийск, дом правительства хмао
Власти ХМАО рассказали о планах по созданию агломераций Фото:

В Югре планируется создать восемь агломераций до 2036 года. Возможность заложена в «Стратегии социально-экономического развития» региона, рассказали корреспонденту URA.RU в департаменте общественных связей ХМАО.

«В документе предусмотрена возможность создания трех городских агломерации: Сургут — Нефтеюганск, Мегион — Нижневартовск и Большой Ханты-Мансийск. Кроме того, есть планы на пять агломерационных образований: Покачи — Когалым, Нягань — Приобье, Югорск — Советский, Урай — Междуреченск и Березово — Игрим», — уточнили в региональном депсвязи.

Причинами создания агломераций называют ускорение экономического роста и упрочнение социального каркаса территории. Согласно сообщению окружного депсвязи, агломерации позволят стереть границы между городами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пять мэров подписали соглашение о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. Основной целью соглашения является усовершенствование транспортной системы и развитие промышленности.

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В Югре планируется создать восемь агломераций до 2036 года. Возможность заложена в «Стратегии социально-экономического развития» региона, рассказали корреспонденту URA.RU в департаменте общественных связей ХМАО. «В документе предусмотрена возможность создания трех городских агломерации: Сургут — Нефтеюганск, Мегион — Нижневартовск и Большой Ханты-Мансийск. Кроме того, есть планы на пять агломерационных образований: Покачи — Когалым, Нягань — Приобье, Югорск — Советский, Урай — Междуреченск и Березово — Игрим», — уточнили в региональном депсвязи. Причинами создания агломераций называют ускорение экономического роста и упрочнение социального каркаса территории. Согласно сообщению окружного депсвязи, агломерации позволят стереть границы между городами. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте пять мэров подписали соглашение о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. Основной целью соглашения является усовершенствование транспортной системы и развитие промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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