11 октября 2022

Пять мэров из ХМАО договорились о сотрудничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, документы, чиновник, документы, наручные часы, депутаты, документы к заседанию
Мэры пяти муниципалитетов ХМАО договорились о сотрудничестве Фото:

В Сургуте состоялось подписание соглашения между пятью мэрами, о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. Основной целью соглашения является усовершенствование транспортной системы и развитие промышленности. В состав агломерации вошли Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, а также Сургутский и Нефтеюганский районы.

«Запланированы инфраструктурные проекты, которые выходят за административные границы одного муниципалитета. Сургутский район богат территорией. Здесь можно разместить и логистический, и индустриальный парк для тех же нефтяников. Вижу, как минимум один реальный проект — продолжение улицы Киртбая в сторону Белого Яра, чтобы соединить напрямую Сургут и район», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой о соглашении, передает журналист URA.RU.

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай добавила, что подписание соглашения позволит муниципалитетам создавать более масштабные инвестиционные проекты, а также усовершенствовать транспортную систему. «Основная цель агломерации, я считаю, эффективное управление ресурсами муниципалитетов», — заключила Бугай. Председатель думы Сургута Максим Слепов рассказал, что в проект агломерации входят работы над подъездами к научно-технологическому центру в Сургуте, а также мосту через Обь.

Ранее URA.RU писало, что мэры из Югорска и Советского района договорились об агломерации территорий. Однако к дальнейшей идее объединения муниципалитетов их главы оказались скептически настроены.

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В Сургуте состоялось подписание соглашения между пятью мэрами, о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. Основной целью соглашения является усовершенствование транспортной системы и развитие промышленности. В состав агломерации вошли Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, а также Сургутский и Нефтеюганский районы. «Запланированы инфраструктурные проекты, которые выходят за административные границы одного муниципалитета. Сургутский район богат территорией. Здесь можно разместить и логистический, и индустриальный парк для тех же нефтяников. Вижу, как минимум один реальный проект — продолжение улицы Киртбая в сторону Белого Яра, чтобы соединить напрямую Сургут и район», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой о соглашении, передает журналист URA.RU. Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай добавила, что подписание соглашения позволит муниципалитетам создавать более масштабные инвестиционные проекты, а также усовершенствовать транспортную систему. «Основная цель агломерации, я считаю, эффективное управление ресурсами муниципалитетов», — заключила Бугай. Председатель думы Сургута Максим Слепов рассказал, что в проект агломерации входят работы над подъездами к научно-технологическому центру в Сургуте, а также мосту через Обь. Ранее URA.RU писало, что мэры из Югорска и Советского района договорились об агломерации территорий. Однако к дальнейшей идее объединения муниципалитетов их главы оказались скептически настроены.
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