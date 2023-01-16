Sabah: США промахнулись в попытке обуздать Россию с помощью Украины

17 января 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

США не в состоянии причинить России вред при помощи Украины, считает турецкий журналист Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки американского правительства совладать с Россией при помощи Украины провалились. Такое мнение высказал турецкий журналист Берджан Тутар. «Посредством украинской крови, жизней, территории, географии, трагедии США желают обуздать Россию. Но подобная дешевая тактика, суть которой в настраивании России и дружественных ей стран против друг друга, уже не способна принести результат», — пишет политический обозреватель издания Sabah. Журналист подчеркнул, что союзники Соединенных Штатов сейчас с недоверием относятся к деятельности Белого дома. На Европу оказывается серьезное давление, нацеленное на продление конфликта, который выгоден только американским лидерам, считает Тутар. URA.RU уже писало, что западные страны и Украина не получили желаемых результатов от вражды с Россией. Этот военный конфликт бесперспективен и российскую армию не разгромить. Поэтому США и ЕС в новых реалиях нужно смириться со своим провалом. Об этом писало издание Al Mayadeen. Российские военные начали специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, чтобы защитить мирное население Донбасса. О ее старте объявил президент России Владимир Путин.

Попытки американского правительства совладать с Россией при помощи Украины провалились. Такое мнение высказал турецкий журналист Берджан Тутар. «Посредством украинской крови, жизней, территории, географии, трагедии США желают обуздать Россию. Но подобная дешевая тактика, суть которой в настраивании России и дружественных ей стран против друг друга, уже не способна принести результат», — пишет политический обозреватель издания Sabah. Журналист подчеркнул, что союзники Соединенных Штатов сейчас с недоверием относятся к деятельности Белого дома. На Европу оказывается серьезное давление, нацеленное на продление конфликта, который выгоден только американским лидерам, считает Тутар. URA.RU уже писало, что западные страны и Украина не получили желаемых результатов от вражды с Россией. Этот военный конфликт бесперспективен и российскую армию не разгромить. Поэтому США и ЕС в новых реалиях нужно смириться со своим провалом. Об этом писало издание Al Mayadeen. Российские военные начали специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, чтобы защитить мирное население Донбасса. О ее старте объявил президент России Владимир Путин.