16 января 2023

Sabah: США промахнулись в попытке обуздать Россию с помощью Украины

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
США не в состоянии причинить России вред при помощи Украины, считает турецкий журналист Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Попытки американского правительства совладать с Россией при помощи Украины провалились. Такое мнение высказал турецкий журналист Берджан Тутар.

«Посредством украинской крови, жизней, территории, географии, трагедии США желают обуздать Россию. Но подобная дешевая тактика, суть которой в настраивании России и дружественных ей стран против друг друга, уже не способна принести результат», — пишет политический обозреватель издания Sabah.

Журналист подчеркнул, что союзники Соединенных Штатов сейчас с недоверием относятся к деятельности Белого дома. На Европу оказывается серьезное давление, нацеленное на продление конфликта, который выгоден только американским лидерам, считает Тутар.

URA.RU уже писало, что западные страны и Украина не получили желаемых результатов от вражды с Россией. Этот военный конфликт бесперспективен и российскую армию не разгромить. Поэтому США и ЕС в новых реалиях нужно смириться со своим провалом. Об этом писало издание Al Mayadeen.

Российские военные начали специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, чтобы защитить мирное население Донбасса. О ее старте объявил президент России Владимир Путин.

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Попытки американского правительства совладать с Россией при помощи Украины провалились. Такое мнение высказал турецкий журналист Берджан Тутар. «Посредством украинской крови, жизней, территории, географии, трагедии США желают обуздать Россию. Но подобная дешевая тактика, суть которой в настраивании России и дружественных ей стран против друг друга, уже не способна принести результат», — пишет политический обозреватель издания Sabah. Журналист подчеркнул, что союзники Соединенных Штатов сейчас с недоверием относятся к деятельности Белого дома. На Европу оказывается серьезное давление, нацеленное на продление конфликта, который выгоден только американским лидерам, считает Тутар. URA.RU уже писало, что западные страны и Украина не получили желаемых результатов от вражды с Россией. Этот военный конфликт бесперспективен и российскую армию не разгромить. Поэтому США и ЕС в новых реалиях нужно смириться со своим провалом. Об этом писало издание Al Mayadeen. Российские военные начали специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, чтобы защитить мирное население Донбасса. О ее старте объявил президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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