Al Mayadeen: Запад должен осознать абсурдность конфликта на Украине и принять поражение

Западные страны и Украина не получили желаемых результатов от конфликта с Россией. Этот конфликт бесперспективен, российскую армию не разгромить. Поэтому США и ЕС нужно смириться со своим провалом, сообщает Al Mayadeen.
«Ни Украина, ни западные страны не получили желаемых результатов от конфликта с Россией, что ставит под вопрос его целесообразность», — говорится в статье. По мнению издания, ЕС и США вынуждены смириться с провалом.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После переговоров в марте стороны не заключили мирный договор. Осенью президент Украины Владимир Зеленский выдвинул «формулу мира», сообщает RT. В нее вошли пять пунктов. 29 декабря 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отвергает эти тезисы для ведения мирных переговоров.
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Западные страны и Украина не получили желаемых результатов от конфликта с Россией. Этот конфликт бесперспективен, российскую армию не разгромить. Поэтому США и ЕС нужно смириться со своим провалом, сообщает Al Mayadeen. «Ни Украина, ни западные страны не получили желаемых результатов от конфликта с Россией, что ставит под вопрос его целесообразность», — говорится в статье. По мнению издания, ЕС и США вынуждены смириться с провалом. Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского допустили поражение Украины. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После переговоров в марте стороны не заключили мирный договор. Осенью президент Украины Владимир Зеленский выдвинул «формулу мира», сообщает RT. В нее вошли пять пунктов. 29 декабря 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отвергает эти тезисы для ведения мирных переговоров.