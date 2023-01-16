Глава тюменской Госавтоинспекции назвал самое опасное время для пьяных водителей

Пьяных водителей в Тюменской области чаще всего задерживают по праздникам и в выходные дни

17 января 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Глава УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер провел пресс-конференцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нетрезвых автолюбителей в Тюменской области чаще всего задерживают ночью, по праздникам и в выходные дни. Об этом во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста URA.RU, рассказал глава регионального управления Госавтоинспекции Андрей Миллер. «Большая часть [пьяных водителей задерживается], конечно, в ночное время. Также это выходные, праздничные, предпраздничные дни. В эти затяжные выходные, которые как раз у нас недавно были, 8 дней, мы очень активно этим занимались. В результате как областной центр, так и в районах, в каких-то населенных пунктах отдаленных — употребляют, и, к сожалению, эксплуатируют везде», — сообщил глава УГИБДД Тюменской области во время пресс-конференции. В региональной Госавтоинспекции добавили, что в 2022 году на территории Тюменской области произошло 2139 ДТП. 220 из них — с участием пьяных водителей. Жертвами таких аварий стали 36 человек. Всего за прошедший год на дорогах региона были выявлены 7380 автолюбителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии.

Нетрезвых автолюбителей в Тюменской области чаще всего задерживают ночью, по праздникам и в выходные дни. Об этом во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста URA.RU, рассказал глава регионального управления Госавтоинспекции Андрей Миллер. «Большая часть [пьяных водителей задерживается], конечно, в ночное время. Также это выходные, праздничные, предпраздничные дни. В эти затяжные выходные, которые как раз у нас недавно были, 8 дней, мы очень активно этим занимались. В результате как областной центр, так и в районах, в каких-то населенных пунктах отдаленных — употребляют, и, к сожалению, эксплуатируют везде», — сообщил глава УГИБДД Тюменской области во время пресс-конференции. В региональной Госавтоинспекции добавили, что в 2022 году на территории Тюменской области произошло 2139 ДТП. 220 из них — с участием пьяных водителей. Жертвами таких аварий стали 36 человек. Всего за прошедший год на дорогах региона были выявлены 7380 автолюбителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии.