Тюменские садоводы рискуют остаться без дорог

Председатели тюменских СНТ не спешат вносить нужные поправки в уставы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменских садоводствах оказалось под угрозой строительство дорог. Об этом рассказал в беседе с URA.RU председатель регионального отделения Союза садоводов России Алексей Кучеров.

«Садоводы просто могут остаться без дорог внутри их садовых обществ. В этом году есть изменения в законе, сейчас нужно срочно данные по общим землям передать в Росреестр. А для этого надо провести собрания собственников, которые без изменений в уставах тоже сейчас невозможны», — пояснил Кучеров.

По его словам, изменить устав придется, чтобы проводить собрание с использованием сети «Интернет». Менять документы в СНТ не спешат. На данный момент полную процедуру вплоть до передачи данных в Росреестр прошли всего в одном садоводстве.

«У нас в области больше 550 СНТ, это тысячи километров дорог, которые никто не сможет построить. Главное, что председатели не слышат призыва поторопиться и могут просто оставить людей ни с чем», — добавил Кучеров.

По мнению Кучерова, основная проблема сейчас — недобросовестность председателей СНТ. Ранее URA.RU рассказало, что лидеры садовых обществ пытаются получить прибыль даже с общего газового имущества.