16 января 2023

Тюменские садоводы рискуют остаться без дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатели тюменских СНТ не спешат вносить нужные поправки в уставы Фото:

В тюменских садоводствах оказалось под угрозой строительство дорог. Об этом рассказал в беседе с URA.RU председатель регионального отделения Союза садоводов России Алексей Кучеров.

«Садоводы просто могут остаться без дорог внутри их садовых обществ. В этом году есть изменения в законе, сейчас нужно срочно данные по общим землям передать в Росреестр. А для этого надо провести собрания собственников, которые без изменений в уставах тоже сейчас невозможны», — пояснил Кучеров.

По его словам, изменить устав придется, чтобы проводить собрание с использованием сети «Интернет». Менять документы в СНТ не спешат. На данный момент полную процедуру вплоть до передачи данных в Росреестр прошли всего в одном садоводстве.

«У нас в области больше 550 СНТ, это тысячи километров дорог, которые никто не сможет построить. Главное, что председатели не слышат призыва поторопиться и могут просто оставить людей ни с чем», — добавил Кучеров.

По мнению Кучерова, основная проблема сейчас — недобросовестность председателей СНТ. Ранее URA.RU рассказало, что лидеры садовых обществ пытаются получить прибыль даже с общего газового имущества.

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В тюменских садоводствах оказалось под угрозой строительство дорог. Об этом рассказал в беседе с URA.RU председатель регионального отделения Союза садоводов России Алексей Кучеров. «Садоводы просто могут остаться без дорог внутри их садовых обществ. В этом году есть изменения в законе, сейчас нужно срочно данные по общим землям передать в Росреестр. А для этого надо провести собрания собственников, которые без изменений в уставах тоже сейчас невозможны», — пояснил Кучеров. По его словам, изменить устав придется, чтобы проводить собрание с использованием сети «Интернет». Менять документы в СНТ не спешат. На данный момент полную процедуру вплоть до передачи данных в Росреестр прошли всего в одном садоводстве. «У нас в области больше 550 СНТ, это тысячи километров дорог, которые никто не сможет построить. Главное, что председатели не слышат призыва поторопиться и могут просто оставить людей ни с чем», — добавил Кучеров. По мнению Кучерова, основная проблема сейчас — недобросовестность председателей СНТ. Ранее URA.RU рассказало, что лидеры садовых обществ пытаются получить прибыль даже с общего газового имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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