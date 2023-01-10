Председатели тюменских СНТ присваивают общее газовое оборудование

11 января 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

По закону, газовое оборудование должно быть оформлено на садовое товарищество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководители садоводческих товариществ Тюмени присваивают общее газовое оборудование. Об этом URA.RU рассказали недовольные тюменские дачники. По их словам, председатели СНТ во время газификации протягивают магистраль до своего дома и оформляют общее оборудование не на юридическое лицо, а лично на себя. «Это наше общее, мы за это оборудование всем СНТ платим деньги, и потом должны подключаться свободно к газу. А получается, председатель на себя оформил, и он теперь хозяин, и он с нас деньги за подключение требует 200 тысяч рублей», — жалуются URA.RU дачники. В региональном отделении союза садоводов России подтвердили: случай не единичный. По словам председателя союза Алексея Кучерова, с присвоением газового оборудования столкнулись сразу в нескольких СНТ. «В будущем может возникнуть ситуация, когда главу товарищества сменят, а оборудование останется в собственности бывшего председателя. То есть, он сможет этим оборудованием распоряжаться, как захочет — это схема, на которой председатели пытаются „навариться“, она очень распространена», — отметил Кучеров. Он добавил, что есть несколько случаев обращения дачников в суды. URA.RU направило запрос объединенной пресс-службе судебной системы Тюмени и в газоснабжающие организации. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказывало о проблемах газификации в Ишимском районе Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководители садоводческих товариществ Тюмени присваивают общее газовое оборудование. Об этом URA.RU рассказали недовольные тюменские дачники. По их словам, председатели СНТ во время газификации протягивают магистраль до своего дома и оформляют общее оборудование не на юридическое лицо, а лично на себя. «Это наше общее, мы за это оборудование всем СНТ платим деньги, и потом должны подключаться свободно к газу. А получается, председатель на себя оформил, и он теперь хозяин, и он с нас деньги за подключение требует 200 тысяч рублей», — жалуются URA.RU дачники. В региональном отделении союза садоводов России подтвердили: случай не единичный. По словам председателя союза Алексея Кучерова, с присвоением газового оборудования столкнулись сразу в нескольких СНТ. «В будущем может возникнуть ситуация, когда главу товарищества сменят, а оборудование останется в собственности бывшего председателя. То есть, он сможет этим оборудованием распоряжаться, как захочет — это схема, на которой председатели пытаются „навариться“, она очень распространена», — отметил Кучеров. Он добавил, что есть несколько случаев обращения дачников в суды. URA.RU направило запрос объединенной пресс-службе судебной системы Тюмени и в газоснабжающие организации. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказывало о проблемах газификации в Ишимском районе Тюменской области.