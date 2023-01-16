На месте ДТП работают сотрудники ДПС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на улице Пермякова опрокинулся автокран. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. В ГИБДД уточнили, что рядом с местом ДТП ограничено дорожное движение.

«Автокран опрокинулся на бок на улице Пермякова, 2 в районе перекрестка с улицей Энергетиков в Тюмени. Предварительно, рабочие одной из строительных организаций пытались загнать кран на платформу, но он упал. Пострадавших в ДТП нет. Движение по одной полосе улицы Пермякова в направлении от улицы 50 лет Октября в сторону улицы Энергетиков ограничено», — сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что в ближайшее время строители подгонят технику для погрузки крана. На время работ дорожное движение по улице Пермякова в одном из направлений будет полностью перекрыто. В ГИБДД водителям посоветовали заранее планировать маршрут и использовать для объезда аварийного участка улицу 50 лет Октября.