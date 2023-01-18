Челябинский губернатор потребовал исключить формализм при решении проблем мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер. Челябинск, текслер алексей
Алексей Теклер поручил собрать лучшие практики оказания помощи участникам СВО Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в этом году областном совещании с главами муниципалитетов потребовал отрабатывать все просьбы мобилизованных и их семей без формализма. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе губернатора.

«Мы сформировали алгоритм по оказанию комплексной помощи семьям мобилизованных. Обращаю ваше внимание, что все просьбы нужно отрабатывать качественно, без формализма. Люди должны чувствовать нашу поддержку — не только материальную, но и, прежде всего, моральную и психологическую», — заявил Текслер участникам совещания.

Губернатор отметил, что при помощи мобилизованным в местах их дислокации нужно использовать потенциал местных предприятий, хозяйств, общественных организаций и волонтеров. Он поручил собрать лучшие практики по этому вопросу, чтобы распространить их на все муниципалитеты.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в этом году областном совещании с главами муниципалитетов потребовал отрабатывать все просьбы мобилизованных и их семей без формализма. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе губернатора. «Мы сформировали алгоритм по оказанию комплексной помощи семьям мобилизованных. Обращаю ваше внимание, что все просьбы нужно отрабатывать качественно, без формализма. Люди должны чувствовать нашу поддержку — не только материальную, но и, прежде всего, моральную и психологическую», — заявил Текслер участникам совещания. Губернатор отметил, что при помощи мобилизованным в местах их дислокации нужно использовать потенциал местных предприятий, хозяйств, общественных организаций и волонтеров. Он поручил собрать лучшие практики по этому вопросу, чтобы распространить их на все муниципалитеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...