Челябинский губернатор потребовал исключить формализм при решении проблем мобилизованных

Алексей Теклер поручил собрать лучшие практики оказания помощи участникам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в этом году областном совещании с главами муниципалитетов потребовал отрабатывать все просьбы мобилизованных и их семей без формализма. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе губернатора.

«Мы сформировали алгоритм по оказанию комплексной помощи семьям мобилизованных. Обращаю ваше внимание, что все просьбы нужно отрабатывать качественно, без формализма. Люди должны чувствовать нашу поддержку — не только материальную, но и, прежде всего, моральную и психологическую», — заявил Текслер участникам совещания.

Губернатор отметил, что при помощи мобилизованным в местах их дислокации нужно использовать потенциал местных предприятий, хозяйств, общественных организаций и волонтеров. Он поручил собрать лучшие практики по этому вопросу, чтобы распространить их на все муниципалитеты.