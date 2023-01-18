Мэрия в ХМАО объявила набор на госслужбу

19 января 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Мэрия Пыть-Яха объявила конкурс на замещение ряда вакантных должностей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Администрация Пыть-Яха (ХМАО) объявило набор на замещение вакантных должностей различного уровня. Вакансии опубликованы на портале «Госслужба». «Администрация города Пыть-Ях, вакансия для замещения вакантной должности. Начальник управления по муниципальному имуществу, начальник контрольно-ревизионного отдела, специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела, главные специалисты (по внутренней политике, по экономике, по жилищному комплексу и дорожному строительству)», — приводит «Госслужба» список вакансий. Начальнику управления предлагается заработная плата от 89 до 110 тысяч рублей, начальник отдела может рассчитывать на зарплату от 77 до 89 тысяч рублей, специалист-эксперт сможет получать от 43 до 62 тысяч рублей, главные специалисты от 38 до 53 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимаются с 19 января по 9 февраля. Ранее URA.RU рассказало, что в Кондинском районе ХМАО открыта вакансия на должность замглавы района. Победитель конкурса будет включен в кадровый резерв.

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) объявило набор на замещение вакантных должностей различного уровня. Вакансии опубликованы на портале «Госслужба». «Администрация города Пыть-Ях, вакансия для замещения вакантной должности. Начальник управления по муниципальному имуществу, начальник контрольно-ревизионного отдела, специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела, главные специалисты (по внутренней политике, по экономике, по жилищному комплексу и дорожному строительству)», — приводит «Госслужба» список вакансий. Начальнику управления предлагается заработная плата от 89 до 110 тысяч рублей, начальник отдела может рассчитывать на зарплату от 77 до 89 тысяч рублей, специалист-эксперт сможет получать от 43 до 62 тысяч рублей, главные специалисты от 38 до 53 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимаются с 19 января по 9 февраля. Ранее URA.RU рассказало, что в Кондинском районе ХМАО открыта вакансия на должность замглавы района. Победитель конкурса будет включен в кадровый резерв.