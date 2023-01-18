Мэрия в ХМАО объявила набор на госслужбу

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) объявило набор на замещение вакантных должностей различного уровня. Вакансии опубликованы на портале «Госслужба».
«Администрация города Пыть-Ях, вакансия для замещения вакантной должности. Начальник управления по муниципальному имуществу, начальник контрольно-ревизионного отдела, специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела, главные специалисты (по внутренней политике, по экономике, по жилищному комплексу и дорожному строительству)», — приводит «Госслужба» список вакансий.
Начальнику управления предлагается заработная плата от 89 до 110 тысяч рублей, начальник отдела может рассчитывать на зарплату от 77 до 89 тысяч рублей, специалист-эксперт сможет получать от 43 до 62 тысяч рублей, главные специалисты от 38 до 53 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимаются с 19 января по 9 февраля.
Ранее URA.RU рассказало, что в Кондинском районе ХМАО открыта вакансия на должность замглавы района. Победитель конкурса будет включен в кадровый резерв.
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