18 января 2023
17 января 2023

Мэрия в ХМАО объявила набор на госслужбу

© Служба новостей «URA.RU»
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РПЦ. Москва, портфель, министр, портфель министра
Мэрия Пыть-Яха объявила конкурс на замещение ряда вакантных должностей Фото:

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) объявило набор на замещение вакантных должностей различного уровня. Вакансии опубликованы на портале «Госслужба».

«Администрация города Пыть-Ях, вакансия для замещения вакантной должности. Начальник управления по муниципальному имуществу, начальник контрольно-ревизионного отдела, специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела, главные специалисты (по внутренней политике, по экономике, по жилищному комплексу и дорожному строительству)», — приводит «Госслужба» список вакансий.

Начальнику управления предлагается заработная плата от 89 до 110 тысяч рублей, начальник отдела может рассчитывать на зарплату от 77 до 89 тысяч рублей, специалист-эксперт сможет получать от 43 до 62 тысяч рублей, главные специалисты от 38 до 53 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимаются с 19 января по 9 февраля.

Ранее URA.RU рассказало, что в Кондинском районе ХМАО открыта вакансия на должность замглавы района. Победитель конкурса будет включен в кадровый резерв.

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Администрация Пыть-Яха (ХМАО) объявило набор на замещение вакантных должностей различного уровня. Вакансии опубликованы на портале «Госслужба». «Администрация города Пыть-Ях, вакансия для замещения вакантной должности. Начальник управления по муниципальному имуществу, начальник контрольно-ревизионного отдела, специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела, главные специалисты (по внутренней политике, по экономике, по жилищному комплексу и дорожному строительству)», — приводит «Госслужба» список вакансий. Начальнику управления предлагается заработная плата от 89 до 110 тысяч рублей, начальник отдела может рассчитывать на зарплату от 77 до 89 тысяч рублей, специалист-эксперт сможет получать от 43 до 62 тысяч рублей, главные специалисты от 38 до 53 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимаются с 19 января по 9 февраля. Ранее URA.RU рассказало, что в Кондинском районе ХМАО открыта вакансия на должность замглавы района. Победитель конкурса будет включен в кадровый резерв.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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