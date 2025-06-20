В 15-ом микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) по улице Дружбы Народов, 15а в ночь с 20 на 21 июня произошла поножовщина. В результате инцидента было нанесено легкое ранение 49-летнему мужчине, сообщили корреспонденту URA.RU в ГУ МВД России по ХМАО.
«Сотрудниками полиции установлен гражданин 1982 года рождения, подозреваемый в причинении легкого вреда здоровью мужчине 1976 года рождения. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ», — рассказали в ведомстве.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Судя по видео, удар ножом пришелся в область лица.
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