20 июня 2025

Жители Нижневартовска устроили поножовщину прямо на улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судя по видео, удар ножом пришелся в область лица
Судя по видео, удар ножом пришелся в область лица Фото:

В 15-ом микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) по улице Дружбы Народов, 15а в ночь с 20 на 21 июня произошла поножовщина. В результате инцидента было нанесено легкое ранение 49-летнему мужчине, сообщили корреспонденту URA.RU в ГУ МВД России по ХМАО.

«Сотрудниками полиции установлен гражданин 1982 года рождения, подозреваемый в причинении легкого вреда здоровью мужчине 1976 года рождения. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ», — рассказали в ведомстве.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Судя по видео, удар ножом пришелся в область лица.

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В 15-ом микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) по улице Дружбы Народов, 15а в ночь с 20 на 21 июня произошла поножовщина. В результате инцидента было нанесено легкое ранение 49-летнему мужчине, сообщили корреспонденту URA.RU в ГУ МВД России по ХМАО. «Сотрудниками полиции установлен гражданин 1982 года рождения, подозреваемый в причинении легкого вреда здоровью мужчине 1976 года рождения. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ», — рассказали в ведомстве. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Судя по видео, удар ножом пришелся в область лица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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