Розенбаум приедет на гастроли в ХМАО

Народный артист России Александр Розенбаум выступит с концертами в Сургуте и Ханты-Мансийске. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса продажи билетов.
«Жизнь Александра Розенбаума идет в быстром и насыщенном темпе: плотный гастрольный график сменяется встречами с журналистами и поклонниками, съемками в телепередачах. С начала своей творческой деятельности музыкант дал около четырех тысяч концертов в России и за ее пределами», — говорится в афише. В предыдущий раз артист выступал на публике в ХМАО в 2016 году.
Между тем, в райдере, опубликованном на сайте одного из ивент-агентств, указано, что для выступления Розенбауму понадобится качественное оборудование. Например, конкретная модель микрофона. Также для звезды просят гримерную комнату с зеркалом, удобными креслами и климат-контролем. Для сопровождения певцу необходима персональная охрана. Среди специфических пожеланий отмечены, например, определенные виды цветов.
Осенью югорчан также ждут концерты Игоря Николаева, Татьяны Булановой и Линды. С гастролями в округ приедет и звезда шоубиза Валерия. Впервые в Сургут приедет и Дмитрий Колдун. До этого исполнитель был в ХМАО всего лишь раз, в Нижневартовске.
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