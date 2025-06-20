20 июня 2025

Розенбаум приедет на гастроли в ХМАО

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В предыдущий раз Розенбаум выступал в Сургуте в 2016 году
В предыдущий раз Розенбаум выступал в Сургуте в 2016 году Фото:
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Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Народный артист России Александр Розенбаум выступит с концертами в Сургуте и Ханты-Мансийске. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса продажи билетов.

«Жизнь Александра Розенбаума идет в быстром и насыщенном темпе: плотный гастрольный график сменяется встречами с журналистами и поклонниками, съемками в телепередачах. С начала своей творческой деятельности музыкант дал около четырех тысяч концертов в России и за ее пределами», — говорится в афише. В предыдущий раз артист выступал на публике в ХМАО в 2016 году.

Между тем, в райдере, опубликованном на сайте одного из ивент-агентств, указано, что для выступления Розенбауму понадобится качественное оборудование. Например, конкретная модель микрофона. Также для звезды просят гримерную комнату с зеркалом, удобными креслами и климат-контролем. Для сопровождения певцу необходима персональная охрана. Среди специфических пожеланий отмечены, например, определенные виды цветов.

Осенью югорчан также ждут концерты Игоря Николаева, Татьяны Булановой и Линды. С гастролями в округ приедет и звезда шоубиза Валерия. Впервые в Сургут приедет и Дмитрий Колдун. До этого исполнитель был в ХМАО всего лишь раз, в Нижневартовске.

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Народный артист России Александр Розенбаум выступит с концертами в Сургуте и Ханты-Мансийске. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса продажи билетов. «Жизнь Александра Розенбаума идет в быстром и насыщенном темпе: плотный гастрольный график сменяется встречами с журналистами и поклонниками, съемками в телепередачах. С начала своей творческой деятельности музыкант дал около четырех тысяч концертов в России и за ее пределами», — говорится в афише. В предыдущий раз артист выступал на публике в ХМАО в 2016 году. Между тем, в райдере, опубликованном на сайте одного из ивент-агентств, указано, что для выступления Розенбауму понадобится качественное оборудование. Например, конкретная модель микрофона. Также для звезды просят гримерную комнату с зеркалом, удобными креслами и климат-контролем. Для сопровождения певцу необходима персональная охрана. Среди специфических пожеланий отмечены, например, определенные виды цветов. Осенью югорчан также ждут концерты Игоря Николаева, Татьяны Булановой и Линды. С гастролями в округ приедет и звезда шоубиза Валерия. Впервые в Сургут приедет и Дмитрий Колдун. До этого исполнитель был в ХМАО всего лишь раз, в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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