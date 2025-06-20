Более 700 жителей ХМАО стали добровольцами, чтобы помогать бойцам СВО

С 2023 года в гуманитарных миссиях Гумкорпуса приняли участие 713 югорчан. В их числе также государственные и муниципальные работники. Добровольцы помогают доставлять продукты, готовят горячее питание, ухаживают за ранеными в госпиталях и участвуют в восстановлении инфраструктуры, сообщили в правительстве ХМАО.
«С 2023 года в миссиях Гумкорпуса приняли участие 713 доброслужащих из Югры. Благодаря региональному проекту „Доброслужащий“ государственные и муниципальные работники становятся добровольцами Гумкорпуса. Главы городов, депутаты, сотрудники департаментов доставляют продукты, готовят горячее питание, ухаживают за ранеными в госпиталях и помогают восстанавливать инфраструктуру», — написано в telegram-канале ведомства.
Помимо этого там уточняется, что для добровольцев разработан специальный кодекс этики и служебного поведения, а также рекомендации по ведению аккаунтов в социальных сетях. По словам директора департамента государственной службы и профилактики коррупции Югры Александра Деменко, участие госслужащих в социально значимых проектах способствует укреплению нравственных основ и профилактике нарушений служебной этики. Чтобы это развивалось еще быстрее, он предложил рассмотреть введение юридической ответственности за нарушение кодекса этики.
В Нягани (ХМАО) при содействии благотворительного фонда «Бойцам Югры, Защитникам Отечества» была отправлена третья с начала года партия гуманитарной помощи для участников СВО. В состав отправленного груза вошли четыре транспортных средства, среди которых два автомобиля и два мотоцикла.
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