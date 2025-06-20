20 июня 2025

Более 700 жителей ХМАО стали добровольцами, чтобы помогать бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди добровольцев, помогающих Гумкорпусу, есть мэры, депутаты и чиновники
Среди добровольцев, помогающих Гумкорпусу, есть мэры, депутаты и чиновники Фото:

С 2023 года в гуманитарных миссиях Гумкорпуса приняли участие 713 югорчан. В их числе также государственные и муниципальные работники. Добровольцы помогают доставлять продукты, готовят горячее питание, ухаживают за ранеными в госпиталях и участвуют в восстановлении инфраструктуры, сообщили в правительстве ХМАО.

«С 2023 года в миссиях Гумкорпуса приняли участие 713 доброслужащих из Югры. Благодаря региональному проекту „Доброслужащий“ государственные и муниципальные работники становятся добровольцами Гумкорпуса. Главы городов, депутаты, сотрудники департаментов доставляют продукты, готовят горячее питание, ухаживают за ранеными в госпиталях и помогают восстанавливать инфраструктуру», — написано в telegram-канале ведомства.

Помимо этого там уточняется, что для добровольцев разработан специальный кодекс этики и служебного поведения, а также рекомендации по ведению аккаунтов в социальных сетях. По словам директора департамента государственной службы и профилактики коррупции Югры Александра Деменко, участие госслужащих в социально значимых проектах способствует укреплению нравственных основ и профилактике нарушений служебной этики. Чтобы это развивалось еще быстрее, он предложил рассмотреть введение юридической ответственности за нарушение кодекса этики.

В Нягани (ХМАО) при содействии благотворительного фонда «Бойцам Югры, Защитникам Отечества» была отправлена третья с начала года партия гуманитарной помощи для участников СВО. В состав отправленного груза вошли четыре транспортных средства, среди которых два автомобиля и два мотоцикла.

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С 2023 года в гуманитарных миссиях Гумкорпуса приняли участие 713 югорчан. В их числе также государственные и муниципальные работники. Добровольцы помогают доставлять продукты, готовят горячее питание, ухаживают за ранеными в госпиталях и участвуют в восстановлении инфраструктуры, сообщили в правительстве ХМАО. «С 2023 года в миссиях Гумкорпуса приняли участие 713 доброслужащих из Югры. Благодаря региональному проекту „Доброслужащий“ государственные и муниципальные работники становятся добровольцами Гумкорпуса. Главы городов, депутаты, сотрудники департаментов доставляют продукты, готовят горячее питание, ухаживают за ранеными в госпиталях и помогают восстанавливать инфраструктуру», — написано в telegram-канале ведомства. Помимо этого там уточняется, что для добровольцев разработан специальный кодекс этики и служебного поведения, а также рекомендации по ведению аккаунтов в социальных сетях. По словам директора департамента государственной службы и профилактики коррупции Югры Александра Деменко, участие госслужащих в социально значимых проектах способствует укреплению нравственных основ и профилактике нарушений служебной этики. Чтобы это развивалось еще быстрее, он предложил рассмотреть введение юридической ответственности за нарушение кодекса этики. В Нягани (ХМАО) при содействии благотворительного фонда «Бойцам Югры, Защитникам Отечества» была отправлена третья с начала года партия гуманитарной помощи для участников СВО. В состав отправленного груза вошли четыре транспортных средства, среди которых два автомобиля и два мотоцикла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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