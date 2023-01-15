В ХМАО объявили конкурс на должность замглавы района

16 января 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Администрация Кондинского района ХМАО расширяет кадровый резерв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кондинского района ХМАО объявила конкурс на должность заместителя главы муниципального образования, для включения в кадровый резерв. Вакансия размещена на портале «Госслужба». «Вакансия для включения в резерв на должность заместителя главы муниципального образования. Источник вакансии — правительство ХМАО, департамент государственной гражданской службы и кадровой политики, администрация Кондинского района», — сообщается в опубликованной на портале вакансии. Соискателю предлагается заработная плата от 128 до 176 тысяч рублей. От кандидата требуется профильное высшее образование не ниже специалитета и опыт работы на государственной гражданской службе не менее четырех лет. Заявки на конкурс принимаются с 16 по 26 января. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовском районе проходил конкурс на ряд административных должностей. Заявки принимались до 12 января.

Администрация Кондинского района ХМАО объявила конкурс на должность заместителя главы муниципального образования, для включения в кадровый резерв. Вакансия размещена на портале «Госслужба». «Вакансия для включения в резерв на должность заместителя главы муниципального образования. Источник вакансии — правительство ХМАО, департамент государственной гражданской службы и кадровой политики, администрация Кондинского района», — сообщается в опубликованной на портале вакансии. Соискателю предлагается заработная плата от 128 до 176 тысяч рублей. От кандидата требуется профильное высшее образование не ниже специалитета и опыт работы на государственной гражданской службе не менее четырех лет. Заявки на конкурс принимаются с 16 по 26 января. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовском районе проходил конкурс на ряд административных должностей. Заявки принимались до 12 января.