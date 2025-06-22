В новый учебник истории войдет раздел об освобождении Суджи

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Освобождение Курской области от ВСУ будут изучать по учебникам
Освобождение Курской области от ВСУ будут изучать по учебникам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В новом учебнике истории, в разделе о специальной военной операции, появится тема освобождения Суджи и других территорий Курской области. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Готовится дополнение к разделу об СВО в учебнике по истории. В него войдет тема освобождения Суджи и Курской области», — сообщил Кравцов. Новый раздел по СВО в учебниках может появиться уже со следующего учебного года.

Сегодня, 22 июня, Владимир Путин встретился с главными редакторами учебников истории. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Помощник президента Владимир Мединский, в частности, сообщил, что новый учебник показывает непрерывность и преемственность российской истории.

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В новом учебнике истории, в разделе о специальной военной операции, появится тема освобождения Суджи и других территорий Курской области. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. «Готовится дополнение к разделу об СВО в учебнике по истории. В него войдет тема освобождения Суджи и Курской области», — сообщил Кравцов. Новый раздел по СВО в учебниках может появиться уже со следующего учебного года. Сегодня, 22 июня, Владимир Путин встретился с главными редакторами учебников истории. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Помощник президента Владимир Мединский, в частности, сообщил, что новый учебник показывает непрерывность и преемственность российской истории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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