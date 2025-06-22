В новом учебнике истории, в разделе о специальной военной операции, появится тема освобождения Суджи и других территорий Курской области. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Готовится дополнение к разделу об СВО в учебнике по истории. В него войдет тема освобождения Суджи и Курской области», — сообщил Кравцов. Новый раздел по СВО в учебниках может появиться уже со следующего учебного года.
Сегодня, 22 июня, Владимир Путин встретился с главными редакторами учебников истории. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Помощник президента Владимир Мединский, в частности, сообщил, что новый учебник показывает непрерывность и преемственность российской истории.
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