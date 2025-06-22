Президент Ирана выступил с заявлением об ударах США по стране

Президент Ирана Масуд Пезешкиана решительно осудил действия Вашингтона, назвав Америку главной причиной враждебных действий сионистского режима против Исламской Республики. Об этом сообщает иранское агентство Nour News.
«Эта агрессия показала, что Америка является главной причиной враждебных действий сионистского режима против Исламской Республики Иран", — приводит издание слова Пезешкиана. Он подчеркнул, что вначале Соединенные Штаты стремились замаскировать свое участие, однако после решительных и сдерживающих действий вооруженных сил Ирана и на фоне явной беспомощности сионистского режима, Вашингтон был вынужден выйти на передний план.
Пезешкиан добавил, что акт агрессии, несмотря на проблемы и гибель командиров, ученых и других граждан, стал поводом для единства. Президент подчеркнул, что сейчас самое время отложить в сторону разногласия и активировать великие возможности народа, отметив, что иранская нация неоднократно показывала, что не пожалеет усилий для сохранения воды и почвы этой земли.
Ранее Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Издание Axios отметило со ссылкой на свои источники, что Вашингтон предупредил Израиль о готовящейся атаке.
В ответ на это Иран сигнализировал о готовности к переговорам, но потребовал сначала прекращения израильской агрессии, что США отвергли. Израиль, в свою очередь, ввел экстренные ограничения, включая запрет массовых собраний, опасаясь ответного удара.
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