Посол РФ в США: Запад развязал тотальную войну на территории России

20 января 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов (справа) заявил, что США заставляют страны НАТО финансировать свой ВПК Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и их союзники развязали тотальную войну против РФ на российской территории. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. «Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории», — сказал Анатолий Антонов. Его слова передает telegram-канал российского посольства в Штатах. Он также добавил, что США наживаются на союзниках по НАТО, заставляя их спонсировать американский военно-промышленный комплекс. «Таких денег „оборонка“ США не видела даже в годы холодной войны», — заключил представитель России. Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент США подталкивает Украину к совершению террористических актов на российской территории. Также посол РФ сказал, что российская сторона уничтожит любое оружие, поставляемое Киеву Североатлантическим альянсом. По его словам, чем больше вооружения предоставляется Украине, тем больше жертв будет среди мирного населения в ходе конфликта.

США и их союзники развязали тотальную войну против РФ на российской территории. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. «Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории», — сказал Анатолий Антонов. Его слова передает telegram-канал российского посольства в Штатах. Он также добавил, что США наживаются на союзниках по НАТО, заставляя их спонсировать американский военно-промышленный комплекс. «Таких денег „оборонка“ США не видела даже в годы холодной войны», — заключил представитель России. Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент США подталкивает Украину к совершению террористических актов на российской территории. Также посол РФ сказал, что российская сторона уничтожит любое оружие, поставляемое Киеву Североатлантическим альянсом. По его словам, чем больше вооружения предоставляется Украине, тем больше жертв будет среди мирного населения в ходе конфликта.