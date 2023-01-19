Посол Антонов: США подталкивают Киев на проведение терактов в России

19 января 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов заявил, что из-за риторики США Киев чувствует свою вседозволенность Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдеп США подталкивает Украину к совершению терактов в РФ. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. «Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что „Крым — это Украина“, а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России», — сказал Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба посольства РФ в своем telegram-канале . По его словам, из-за заявлений Вашингтона Украина чувствует вседозволенность. Все это лишь усиливает риск эскалации украинского конфликта. Ранее Антонов заявил, что США испытывают российскую сторону на прочность, поставляя Киеву вооружение. По его словам, Штаты постепенно провоцируют столкновение ядерных держав, напоминает «Царьград». Также российский представитель сказал, Вашингтон ведет с Россией войну чужими руками, сообщает «Национальная служба новостей».

Госдеп США подталкивает Украину к совершению терактов в РФ. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. «Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что „Крым — это Украина“, а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России», — сказал Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба посольства РФ в своем telegram-канале. По его словам, из-за заявлений Вашингтона Украина чувствует вседозволенность. Все это лишь усиливает риск эскалации украинского конфликта. Ранее Антонов заявил, что США испытывают российскую сторону на прочность, поставляя Киеву вооружение. По его словам, Штаты постепенно провоцируют столкновение ядерных держав, напоминает «Царьград». Также российский представитель сказал, Вашингтон ведет с Россией войну чужими руками, сообщает «Национальная служба новостей».