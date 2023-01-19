Ранее судимый тюменец путем шантажа склонял подростка к интиму

20 января 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Мужчину заключили под стражу до конца февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюменской области понесет наказание за склонение к сексуальной связи несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Мужчина имеет непогашенную судимость. «Мужчина 1990 года рождения в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года неоднократно совершил понуждение несовершеннолетней, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, к половому сношению путем шантажа, связанного с угрозой распространения сведений о ее личной жизни», — сообщает ведомство. Мужчина был ранее судим, не имеет постоянного места жительства и работы. Суд учел эти обстоятельства и заключил тюменца под стражу. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 28 февраля. Ранее агентство писало о том, что тюменец, совративший ребенка, смог избежать тюрьмы. Мужчине приговорен к 200 часам общественных работ и денежному штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Житель Тюменской области понесет наказание за склонение к сексуальной связи несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Мужчина имеет непогашенную судимость. «Мужчина 1990 года рождения в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года неоднократно совершил понуждение несовершеннолетней, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, к половому сношению путем шантажа, связанного с угрозой распространения сведений о ее личной жизни», — сообщает ведомство. Мужчина был ранее судим, не имеет постоянного места жительства и работы. Суд учел эти обстоятельства и заключил тюменца под стражу. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 28 февраля. Ранее агентство писало о том, что тюменец, совративший ребенка, смог избежать тюрьмы. Мужчине приговорен к 200 часам общественных работ и денежному штрафу в размере 50 тысяч рублей.