Ранее судимый тюменец путем шантажа склонял подростка к интиму

Житель Тюменской области понесет наказание за склонение к сексуальной связи несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Мужчина имеет непогашенную судимость.
«Мужчина 1990 года рождения в период с 1 июня по 30 сентября 2022 года неоднократно совершил понуждение несовершеннолетней, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, к половому сношению путем шантажа, связанного с угрозой распространения сведений о ее личной жизни», — сообщает ведомство.
Мужчина был ранее судим, не имеет постоянного места жительства и работы. Суд учел эти обстоятельства и заключил тюменца под стражу. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 28 февраля.
Ранее агентство писало о том, что тюменец, совративший ребенка, смог избежать тюрьмы. Мужчине приговорен к 200 часам общественных работ и денежному штрафу в размере 50 тысяч рублей.
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