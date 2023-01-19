Свердловчане тратят на вредные привычки 5 тысяч рублей в месяц

20 января 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Среди вредных привычек свердловчане называли сидячий образ жизни и долгое сидение за компьютером Анна Майорова © URA.RU На вредные привычки у 45% жителей Свердловской области в месяц уходит примерно пять тысяч рублей, еще у 13% — от 6 до 15 тысяч рублей. К такому выводу пришли в компании Head Hunter, которая провела опрос среди работающих жителей региона. Результаты опроса есть в редакции URA.RU. «Порядка 40% опрошенных соискателей из Свердловской области сообщили, что у них нет никаких вредных привычек [...] 45% работников региона, у которых есть те или иные вредные привычки, рассказали, что тратят на них до 5 тысяч рублей ежемесячно, еще 13% - от 6 до 15 тысяч рублей, 5% - более 16 тысяч», — говорится в исследовании. Каждый четвертый свердловчанин с вредными привычками признался, что за год расходы по этой категории выросли на 25%. При этом почти половина опрошенных считают, что вредные привычки не оказывают на них плохого влияния. К вредным привычкам чаще всего относят сидячий образ жизни, курение, долгое сидение за компьютером, употребление алкоголя. Ранее URA.RU сообщало, что жительницы Екатеринбурга стали чаще жаловаться на домогательства коллег. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 10%, со стороны сослуживцев — 12%.

На вредные привычки у 45% жителей Свердловской области в месяц уходит примерно пять тысяч рублей, еще у 13% — от 6 до 15 тысяч рублей. К такому выводу пришли в компании Head Hunter, которая провела опрос среди работающих жителей региона. Результаты опроса есть в редакции URA.RU. «Порядка 40% опрошенных соискателей из Свердловской области сообщили, что у них нет никаких вредных привычек [...] 45% работников региона, у которых есть те или иные вредные привычки, рассказали, что тратят на них до 5 тысяч рублей ежемесячно, еще 13% - от 6 до 15 тысяч рублей, 5% - более 16 тысяч», — говорится в исследовании. Каждый четвертый свердловчанин с вредными привычками признался, что за год расходы по этой категории выросли на 25%. При этом почти половина опрошенных считают, что вредные привычки не оказывают на них плохого влияния. К вредным привычкам чаще всего относят сидячий образ жизни, курение, долгое сидение за компьютером, употребление алкоголя. Ранее URA.RU сообщало, что жительницы Екатеринбурга стали чаще жаловаться на домогательства коллег. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 10%, со стороны сослуживцев — 12%.