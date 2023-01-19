Жительницы Екатеринбурга стали чаще жаловаться на домогательства коллег

В период пандемии екатеринбурженки реже жаловались на домогательства коллег Наталья Чернохатова © URA.RU

Количество жительниц Екатеринбурга, которые столкнулись с харрасментом на работе, выросло по сравнению с периодом, когда из-за коронавирусной инфекции компании массово перешли на удаленку. Исследованием по теме с URA.RU поделились аналитики компании SuperJob.

«Екатеринбуржцев, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — 6%, со стороны коллег — 9%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 10%, со стороны сослуживцев — 12%» — говорится в исследовании.

При этом мужчин, которые сталкивались с сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег чуть меньше — 4 и 5% соответственно. Ранее URA.RU приводило результаты другого исследования — самой высокооплачиваемой вакансией в январе Свердловской области стала вакансия менеджера по продажам (200 тысяч рублей), на втором месте уролог, на третьем — токарь-расточник.