Собчак указала властям ЯНАО на ошибку в истории с финансированием детского журнала

Ксения Собчак утверждает, что правительство ЯНАО не объяснило учредителям детского журнала, какие документы необходимо предоставить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак утверждает, что правительство ЯНАО не объяснило учредителям детского журнала, какие документы необходимо предоставить для получения финансовой поддержки, когда те обратились за финансовой помощью. Об этом российская журналистка сообщила в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее URA.RU сообщало, что Собчак упрекнула власти региона в том, что они финансово не поддержали редакцию детского журнала «Мишутка и друзья». На это правительство ЯНАО ответило, что учредители не предоставили весь пакет необходимых документов для заключения договора.

«В этом ответе [правительства ЯНАО] не было сказано про детализированную смету, редакции никто не пояснял, что это может быть основанием для отказа в сотрудничестве. Более того, у журналистов есть записи телефонных разговоров с представителями департаментов образования, экономики и внутренней политики ЯНАО — их чиновники ни разу не сказали про смету», — говорится в сообщении.

Также Собчак рассказала, что редакция детского журнала «Мишутка и друзья» отправила официальный запрос на имя губернатора региона. Помимо этого, журналистка упомянула, что после ее публикации у журнала появились новые спонсоры.