21 января 2023
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19 января 2023

Житель ЯНАО обвинил детей в порче автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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ВАЗ Челябинск, автомобиль, лада гранта
Житель Ноябрьска в соцсети обвинил детей в порче автомобиля Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) обвинил детей в порче личного автомобиля ВАЗ-2109. Пост об этом он разместил в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Родители, поговорите с вашими детьми и узнайте у них, кто гулял в районе шестой школы и во дворах по улице Космонавтов 37. Разбили стекло черного ВАЗ-2109 и сломали ручку на правой передней двери», — сообщил пользователь под ником Riley Freeman в социальной сети.

Он просит установить виновных и связаться с ним. В противном случае, виновных установят работники полиции при помощи камер видеонаблюдения.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Лабытнанги Марина Трескова предупредила потенциальных вандалов о камерах видеонаблюдения. Она призвала бережно относиться к городскому имуществу.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) обвинил детей в порче личного автомобиля ВАЗ-2109. Пост об этом он разместил в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Родители, поговорите с вашими детьми и узнайте у них, кто гулял в районе шестой школы и во дворах по улице Космонавтов 37. Разбили стекло черного ВАЗ-2109 и сломали ручку на правой передней двери», — сообщил пользователь под ником Riley Freeman в социальной сети. Он просит установить виновных и связаться с ним. В противном случае, виновных установят работники полиции при помощи камер видеонаблюдения. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Лабытнанги Марина Трескова предупредила потенциальных вандалов о камерах видеонаблюдения. Она призвала бережно относиться к городскому имуществу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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