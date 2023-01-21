Житель ЯНАО обвинил детей в порче автомобиля

Житель Ноябрьска в соцсети обвинил детей в порче автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) обвинил детей в порче личного автомобиля ВАЗ-2109. Пост об этом он разместил в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Родители, поговорите с вашими детьми и узнайте у них, кто гулял в районе шестой школы и во дворах по улице Космонавтов 37. Разбили стекло черного ВАЗ-2109 и сломали ручку на правой передней двери», — сообщил пользователь под ником Riley Freeman в социальной сети.

Он просит установить виновных и связаться с ним. В противном случае, виновных установят работники полиции при помощи камер видеонаблюдения.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Лабытнанги Марина Трескова предупредила потенциальных вандалов о камерах видеонаблюдения. Она призвала бережно относиться к городскому имуществу.