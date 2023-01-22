ЧЭМК спасает школу отечественной электрометаллургии. Фото

23 января 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Челябинская компания начинает проект сохранения и возрождения отечественной системы подготовки электрометаллургов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) выступил с инициативой переиздания книг советской металлургической школы. Написанные в советское время учебники и научные работы будут не только заново напечатаны, но и бесплатно разосланы на все электрометаллургические заводы России, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Проект призван подготовить должным образом инженеров-металлургов, острый дефицит которых сейчас испытывает промышленность. Преподаватели соответствующих дисциплин состарились, специализированные факультеты во многих вузах закрылись — и тонкостям профессии обучают непосредственно на заводах. А для этого необходима научная и методическая база. Ферросплавный завод в Челябинске начали строить в 1920-х годах, по сути, согласно программе импортозамещения. СССР нуждался в ферромарганце и силико-кальцие, которые до революции закупались исключительно за рубежом. Руководство страны понимало, что мало наладить электрометаллургическое производство — нужно овладеть секретами технологии, не надеясь на зарубежные контракты. Поэтому с момента пуска ЧЭМК в Челябинске активно работал электрометаллургический НИИ. Сотрудники этого специализированного научно-исследовательского института занимались именно инновационными изысканиями. Тесная связка с ЧЭМК позволяла немедленно проверять на практике идеи ученых об улучшении свойств сплавов, совершенствовании технологии и повышения эффективности производства. Такой научно-технический дуэт выдвинул советскую школу электрометаллургии на передовые позиции в мире. Именно ферросплавщики с ЧЭМК строили первые электрометаллургические заводы в Китае и обучали вставшим к печам недавних китайских крестьян. Благодаря этому отрасль в Поднебесной, стартовав с нуля, сегодня считается ведущей на планете. Учили челябинские электрометаллурги и товарищей из Чехословакии (там тоже по их проекту был построен ферросплавный завод), на равных общались с металлургами Англии, США и Германии. «Наши отцы, отойдя от плавильных печей, садились за письменный стол и излагали на бумаге свои мысли о возможных инновациях в электрометаллургии. Говорю не для красного словца: мой отец был на комбинате начальником цеха №7, и даже после трудовой смены в семье только и разговоров было, что о работе. Как улучшить процесс производства ферросилиция, как решить этот вопрос с точки зрения технологии. Научная мысль на ЧЭМК развивалась стремительно», — комментирует генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. Он также напомнил, что электрометаллургический НИИ в Челябинске был впоследствии закрыт, а металлургический факультет в ЧПИ (ныне ЮУрГУ) прекратил существование. Созданная огромными трудами при СССР ферросплавная школа стала уходить в прошлое, и теперь на комбинате решили заняться ее возрождением. Реставрационную и предпечатную подготовку ведет известный челябинский дизайнер Алексей Бутрин, а издание раритетных книг поручено типографии «Любавич» из Санкт-Петербурга. Она известна на всю страну тем, что делает полиграфическую продукцию по заказам из питерского Эрмитажа и московского Исторического музея. А теперь типография придаст новую жизнь книгам начала ХХ века, чтобы российские металлурги более уверенно смотрели в век XXI. Фото: пресс-служба ЧЭМК Фото: пресс-служба ЧЭМК Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) выступил с инициативой переиздания книг советской металлургической школы. Написанные в советское время учебники и научные работы будут не только заново напечатаны, но и бесплатно разосланы на все электрометаллургические заводы России, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Проект призван подготовить должным образом инженеров-металлургов, острый дефицит которых сейчас испытывает промышленность. Преподаватели соответствующих дисциплин состарились, специализированные факультеты во многих вузах закрылись — и тонкостям профессии обучают непосредственно на заводах. А для этого необходима научная и методическая база. Ферросплавный завод в Челябинске начали строить в 1920-х годах, по сути, согласно программе импортозамещения. СССР нуждался в ферромарганце и силико-кальцие, которые до революции закупались исключительно за рубежом. Руководство страны понимало, что мало наладить электрометаллургическое производство — нужно овладеть секретами технологии, не надеясь на зарубежные контракты. Поэтому с момента пуска ЧЭМК в Челябинске активно работал электрометаллургический НИИ. Сотрудники этого специализированного научно-исследовательского института занимались именно инновационными изысканиями. Тесная связка с ЧЭМК позволяла немедленно проверять на практике идеи ученых об улучшении свойств сплавов, совершенствовании технологии и повышения эффективности производства. Такой научно-технический дуэт выдвинул советскую школу электрометаллургии на передовые позиции в мире. Именно ферросплавщики с ЧЭМК строили первые электрометаллургические заводы в Китае и обучали вставшим к печам недавних китайских крестьян. Благодаря этому отрасль в Поднебесной, стартовав с нуля, сегодня считается ведущей на планете. Учили челябинские электрометаллурги и товарищей из Чехословакии (там тоже по их проекту был построен ферросплавный завод), на равных общались с металлургами Англии, США и Германии. «Наши отцы, отойдя от плавильных печей, садились за письменный стол и излагали на бумаге свои мысли о возможных инновациях в электрометаллургии. Говорю не для красного словца: мой отец был на комбинате начальником цеха №7, и даже после трудовой смены в семье только и разговоров было, что о работе. Как улучшить процесс производства ферросилиция, как решить этот вопрос с точки зрения технологии. Научная мысль на ЧЭМК развивалась стремительно», — комментирует генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. Он также напомнил, что электрометаллургический НИИ в Челябинске был впоследствии закрыт, а металлургический факультет в ЧПИ (ныне ЮУрГУ) прекратил существование. Созданная огромными трудами при СССР ферросплавная школа стала уходить в прошлое, и теперь на комбинате решили заняться ее возрождением. Реставрационную и предпечатную подготовку ведет известный челябинский дизайнер Алексей Бутрин, а издание раритетных книг поручено типографии «Любавич» из Санкт-Петербурга. Она известна на всю страну тем, что делает полиграфическую продукцию по заказам из питерского Эрмитажа и московского Исторического музея. А теперь типография придаст новую жизнь книгам начала ХХ века, чтобы российские металлурги более уверенно смотрели в век XXI.