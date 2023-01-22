На улице в Тюмени введут одностороннее движение. Фото

23 января 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Изменения вступают в силу 10 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На дублере улицы Мельникайте в Тюмени с 10 февраля вводится одностороннее движение. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с улучшением дорожно-транспортной ситуации и увеличением пропускной способности проезда (дублера) вдоль ул. Мельникайте на участке от выезда из ЖК „Горизонт“ до пересечения с ул. Тимофея Кармацкого с 10.02.2023 вводится одностороннее движение транспорта по направлению в сторону реки Туры», — говорится в сообщении мэрии. Власти просят водителей обращать внимание на дорожные знаки. Ранее агентство писало, что в Тюмени одностороннее движении ввели на улице Северной. Изменения коснулись участка до ул. Оловянникова. Фото: администрация Тюмени

На дублере улицы Мельникайте в Тюмени с 10 февраля вводится одностороннее движение. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с улучшением дорожно-транспортной ситуации и увеличением пропускной способности проезда (дублера) вдоль ул. Мельникайте на участке от выезда из ЖК „Горизонт“ до пересечения с ул. Тимофея Кармацкого с 10.02.2023 вводится одностороннее движение транспорта по направлению в сторону реки Туры», — говорится в сообщении мэрии. Власти просят водителей обращать внимание на дорожные знаки. Ранее агентство писало, что в Тюмени одностороннее движении ввели на улице Северной. Изменения коснулись участка до ул. Оловянникова.