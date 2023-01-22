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На улице в Тюмени введут одностороннее движение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, парковка для инвалидов, одностороннее движение, парковка
Изменения вступают в силу 10 февраля Фото:

На дублере улицы Мельникайте в Тюмени с 10 февраля вводится одностороннее движение. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В связи с улучшением дорожно-транспортной ситуации и увеличением пропускной способности проезда (дублера) вдоль ул. Мельникайте на участке от выезда из ЖК „Горизонт“ до пересечения с ул. Тимофея Кармацкого с 10.02.2023 вводится одностороннее движение транспорта по направлению в сторону реки Туры», — говорится в сообщении мэрии. Власти просят водителей обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее агентство писало, что в Тюмени одностороннее движении ввели на улице Северной. Изменения коснулись участка до ул. Оловянникова.

Фото:

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На дублере улицы Мельникайте в Тюмени с 10 февраля вводится одностороннее движение. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с улучшением дорожно-транспортной ситуации и увеличением пропускной способности проезда (дублера) вдоль ул. Мельникайте на участке от выезда из ЖК „Горизонт“ до пересечения с ул. Тимофея Кармацкого с 10.02.2023 вводится одностороннее движение транспорта по направлению в сторону реки Туры», — говорится в сообщении мэрии. Власти просят водителей обращать внимание на дорожные знаки. Ранее агентство писало, что в Тюмени одностороннее движении ввели на улице Северной. Изменения коснулись участка до ул. Оловянникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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