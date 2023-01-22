В Нижневартовске напали на отловщиков, искавших собак, которые погрызли бампер машины

23 января 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Отловщики из-за нападения не смогли поймать собак, изгрызших машину на МЖК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) руководитель службы отлова собак Евгений Шлеин сообщил о нападении на двух сотрудников, патрулировавших город в поисках стаи, повредившей автомобиль в районе МЖК. Как рассказал Шлеин корреспонденту URA.RU, неизвестные избили отловщиков прямо в машине, а одного из пострадавших пришлось госпитализировать. «На моих сотрудников, которые 21 января патрулировали город в поисках животных, повредивших автомобиль в микрорайоне МЖК, напали неизвестные. Отловщиков избили, отобрали дорогостоящий дистанционный инъектор. Один сотрудник до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга. Мы обратились в полицию с просьбой найти нападавших», — прокомментировал Шлеин. По словам руководителя службы, во время дежурства отловщики нашли стаю, которая изгрызла бампер машины на парковке МЖК. «Выяснили, что животные проживают на территории автостоянки напротив жилого комплекса и их периодически выпускают побегать за пределы стоянки. Отловщики сделали охраннику замечание, что животные не должны быть на самовыгуле. Тот ответил, что это не его животные, в ответ отловщики попросили передать предупреждение хозяину стоянки. Далее сотрудники отлова уехали в сторону магазина „Светофор“. Тут же подъехала машина, из нее вышли трое или четверо неизвестных, которые напали на сотрудников отлова прямо в фургоне. На вопрос, что им нужно, напавшие ответили: „Почему трогаете наших собак?“ — и продолжили избиение. Били руками, ногами, выхватили инъектор, и нанесли удары по лицу водителя фургона. Второй отловщик сфотографировал напавших и номер их автомобиля и вызвал полицию», — рассказал Шлеин. Как отметил Шлеин, из-за проишествия отловщики не смогли оперативно отреагировать на сообщение ЕДДС о появлении агресивной собаки, в результате чего она искусала прохожего в другом районе города. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД и администрацию города Нижневартовска, которая является заказчиком услуг отлова по муниципальному контракту, с просьбой прокомментировать инцидент. В обоих ведомствах пообещали дать ответ позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) руководитель службы отлова собак Евгений Шлеин сообщил о нападении на двух сотрудников, патрулировавших город в поисках стаи, повредившей автомобиль в районе МЖК. Как рассказал Шлеин корреспонденту URA.RU, неизвестные избили отловщиков прямо в машине, а одного из пострадавших пришлось госпитализировать. «На моих сотрудников, которые 21 января патрулировали город в поисках животных, повредивших автомобиль в микрорайоне МЖК, напали неизвестные. Отловщиков избили, отобрали дорогостоящий дистанционный инъектор. Один сотрудник до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга. Мы обратились в полицию с просьбой найти нападавших», — прокомментировал Шлеин. По словам руководителя службы, во время дежурства отловщики нашли стаю, которая изгрызла бампер машины на парковке МЖК. «Выяснили, что животные проживают на территории автостоянки напротив жилого комплекса и их периодически выпускают побегать за пределы стоянки. Отловщики сделали охраннику замечание, что животные не должны быть на самовыгуле. Тот ответил, что это не его животные, в ответ отловщики попросили передать предупреждение хозяину стоянки. Далее сотрудники отлова уехали в сторону магазина „Светофор“. Тут же подъехала машина, из нее вышли трое или четверо неизвестных, которые напали на сотрудников отлова прямо в фургоне. На вопрос, что им нужно, напавшие ответили: „Почему трогаете наших собак?“ — и продолжили избиение. Били руками, ногами, выхватили инъектор, и нанесли удары по лицу водителя фургона. Второй отловщик сфотографировал напавших и номер их автомобиля и вызвал полицию», — рассказал Шлеин. Как отметил Шлеин, из-за проишествия отловщики не смогли оперативно отреагировать на сообщение ЕДДС о появлении агресивной собаки, в результате чего она искусала прохожего в другом районе города. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД и администрацию города Нижневартовска, которая является заказчиком услуг отлова по муниципальному контракту, с просьбой прокомментировать инцидент. В обоих ведомствах пообещали дать ответ позже.