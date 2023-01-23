Из аптек ХМАО пропало жизненно важное лекарство от рака

24 января 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В ХМАО с полок аптек исчез препарат для лечения рака груди Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В ХМАО с полок аптек пропал «Тамоксифен», который применяется при терапии рака молочной железы. Об исчезновении жизненно важного препарата рассказала журналисту URA.RU жительница Нижневартовска на условиях анонимности. «Пыталась купить „Тамоксифен“ у нас, в аптеках Нижневартовска, но не нашла его, и фармацевты не знают дату поставки. На сайтах, например, „Еаптеки“ или „Лекинфо“. В соседних городах тоже нет. У меня есть небольшой запас, но прием препарата длительный, и я боюсь, что его не хватит, пока проблема с поставками не решится», — сообщила женщина. Корреспондент URA.RU также не обнаружил препарат в аптеках Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургута. «Его нет у поставщиков, и поэтому препарат невозможно забронировать под заказ. Раскупили запасы еще в конце 2022 года. Дженериков у „Тамоксифена“ нет, это отечественное недорогое лекарство, которое импортозаместило „Фарестон“», — сообщили журналисту фармацевты в аптеках ХМАО по телефону. В департаменте здравоохранения ХМАО корреспонденту URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию с дефицитом препарата и наличием его в онкоцентрах округа позже. Ранее URA.RU писало о дефиците жизненно важного препарата «Трулисити». Он применялся для лечения диабета, но был снят с регистрации и исчез с полок аптек ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО с полок аптек пропал «Тамоксифен», который применяется при терапии рака молочной железы. Об исчезновении жизненно важного препарата рассказала журналисту URA.RU жительница Нижневартовска на условиях анонимности. «Пыталась купить „Тамоксифен“ у нас, в аптеках Нижневартовска, но не нашла его, и фармацевты не знают дату поставки. На сайтах, например, „Еаптеки“ или „Лекинфо“. В соседних городах тоже нет. У меня есть небольшой запас, но прием препарата длительный, и я боюсь, что его не хватит, пока проблема с поставками не решится», — сообщила женщина. Корреспондент URA.RU также не обнаружил препарат в аптеках Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургута. «Его нет у поставщиков, и поэтому препарат невозможно забронировать под заказ. Раскупили запасы еще в конце 2022 года. Дженериков у „Тамоксифена“ нет, это отечественное недорогое лекарство, которое импортозаместило „Фарестон“», — сообщили журналисту фармацевты в аптеках ХМАО по телефону. В департаменте здравоохранения ХМАО корреспонденту URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию с дефицитом препарата и наличием его в онкоцентрах округа позже. Ранее URA.RU писало о дефиците жизненно важного препарата «Трулисити». Он применялся для лечения диабета, но был снят с регистрации и исчез с полок аптек ХМАО.