13 декабря 2022

Власти ХМАО раскрыли причину исчезновения из аптек жизненно важного препарата

Депздрав ХМАО сообщил о снятии с регистрации препарата «Трулисити», входящего в список жизненно важных для диабетиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
В аптеках ХМАО закончилось лекарство от диабета Фото:

Власти ХМАО раскрыли причину исчезновения из аптек препарата «Трулисити» производителя Eli Lilly Pharma, который входит в список жизненно важных лекарств для больных сахарным диабетом и не имеет аналогов. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что лекарство снято с регистрации.

«Лекарственный препарат „Трулисити“ снят с регистрации. На сегодняшний день в округе этот препарат имеется в рамках льготного лекарственного обеспечения», — прокомментировали в пресс-службе депздрава.

Препарат представляет собой шприц-ручки с раствором для инъекций и применяется для улучшения гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом. «В розничной продаже имеются аналоги этого препарата. Они назначаются врачом по медицинским показаниям», — добавили в депздраве.

Ранее URA.RU писало об исчезновении с полок аптек ХМАО популярного детского сиропа «Нурофен» производства британской компании Reckitt Benckiser. В департаменте здравоохранения Югры подтвердили дефицит препарата и сообщили, что его можно заменить аналогом.

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Власти ХМАО раскрыли причину исчезновения из аптек препарата «Трулисити» производителя Eli Lilly Pharma, который входит в список жизненно важных лекарств для больных сахарным диабетом и не имеет аналогов. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что лекарство снято с регистрации. «Лекарственный препарат „Трулисити“ снят с регистрации. На сегодняшний день в округе этот препарат имеется в рамках льготного лекарственного обеспечения», — прокомментировали в пресс-службе депздрава. Препарат представляет собой шприц-ручки с раствором для инъекций и применяется для улучшения гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом. «В розничной продаже имеются аналоги этого препарата. Они назначаются врачом по медицинским показаниям», — добавили в депздраве. Ранее URA.RU писало об исчезновении с полок аптек ХМАО популярного детского сиропа «Нурофен» производства британской компании Reckitt Benckiser. В департаменте здравоохранения Югры подтвердили дефицит препарата и сообщили, что его можно заменить аналогом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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