Власти ХМАО раскрыли причину исчезновения из аптек жизненно важного препарата

Депздрав ХМАО сообщил о снятии с регистрации препарата «Трулисити», входящего в список жизненно важных для диабетиков

14 декабря 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

В аптеках ХМАО закончилось лекарство от диабета Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Власти ХМАО раскрыли причину исчезновения из аптек препарата «Трулисити» производителя Eli Lilly Pharma, который входит в список жизненно важных лекарств для больных сахарным диабетом и не имеет аналогов. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что лекарство снято с регистрации. «Лекарственный препарат „Трулисити“ снят с регистрации. На сегодняшний день в округе этот препарат имеется в рамках льготного лекарственного обеспечения», — прокомментировали в пресс-службе депздрава. Препарат представляет собой шприц-ручки с раствором для инъекций и применяется для улучшения гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом. «В розничной продаже имеются аналоги этого препарата. Они назначаются врачом по медицинским показаниям», — добавили в депздраве. Ранее URA.RU писало об исчезновении с полок аптек ХМАО популярного детского сиропа «Нурофен» производства британской компании Reckitt Benckiser. В департаменте здравоохранения Югры подтвердили дефицит препарата и сообщили, что его можно заменить аналогом.

Власти ХМАО раскрыли причину исчезновения из аптек препарата «Трулисити» производителя Eli Lilly Pharma, который входит в список жизненно важных лекарств для больных сахарным диабетом и не имеет аналогов. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что лекарство снято с регистрации. «Лекарственный препарат „Трулисити“ снят с регистрации. На сегодняшний день в округе этот препарат имеется в рамках льготного лекарственного обеспечения», — прокомментировали в пресс-службе депздрава. Препарат представляет собой шприц-ручки с раствором для инъекций и применяется для улучшения гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом. «В розничной продаже имеются аналоги этого препарата. Они назначаются врачом по медицинским показаниям», — добавили в депздраве. Ранее URA.RU писало об исчезновении с полок аптек ХМАО популярного детского сиропа «Нурофен» производства британской компании Reckitt Benckiser. В департаменте здравоохранения Югры подтвердили дефицит препарата и сообщили, что его можно заменить аналогом.