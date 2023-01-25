Омбудсмен ХМАО назвала сроки поставок пропавшего из аптек лекарства от рака

Омбудсмен ХМАО сообщила, что поставки препарата для лечения рак «Тамоксифен» начнутся до конца января

26 января 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

«Тамоксифен» появится в аптеках до конца января Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО поставки жизненно важного препарата «Тамоксифен» для терапии рака молочной железы, который пропал с полок аптек, должны начаться до конца января. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила корреспонденту URA.RU, что, по данным Минпромторга, производитель препарата — компания «Озон» планирует отгрузить поставщикам более 200 тысяч упаковок. «Фармацевтическая компания „Озон“ до конца января планирует ввести в гражданский оборот более 200 тысяч упаковок „Тамоксифена“ в двух дозировках. Это официальная информация Минпромторга, весь объем сразу планируют отгрузить поставщикам. У нас в ХМАО все нужные препараты есть в онкологических центрах», — прокомментировала Стребкова. В департаменте здравоохранения ХМАО журналисту агентства уточнили, что льготники получают «Тамоксифен» без перерыва, и дефицита препарата в медучреждениях нет. «В настоящее время в регионе имеется достаточное количество лекарственного препарата „Тамоксифен“ в рамках льготного лекарственного обеспечения. Наличие и закупка в рамах льготного лекарственного обеспечения лекарственного препарата „Тамоксифен“, как и иных лекарственных препаратов, находится под непрерывным контролем депздрава Югры, осуществляется постоянное взаимодействие с производителями», — уточнили в депздраве. Ранее URA.RU писало об исчезновении с полок аптек ХМАО жизненно важного препарата «Тамоксифен». Он применяется при терапии рака молочной железы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО поставки жизненно важного препарата «Тамоксифен» для терапии рака молочной железы, который пропал с полок аптек, должны начаться до конца января. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила корреспонденту URA.RU, что, по данным Минпромторга, производитель препарата — компания «Озон» планирует отгрузить поставщикам более 200 тысяч упаковок. «Фармацевтическая компания „Озон“ до конца января планирует ввести в гражданский оборот более 200 тысяч упаковок „Тамоксифена“ в двух дозировках. Это официальная информация Минпромторга, весь объем сразу планируют отгрузить поставщикам. У нас в ХМАО все нужные препараты есть в онкологических центрах», — прокомментировала Стребкова. В департаменте здравоохранения ХМАО журналисту агентства уточнили, что льготники получают «Тамоксифен» без перерыва, и дефицита препарата в медучреждениях нет. «В настоящее время в регионе имеется достаточное количество лекарственного препарата „Тамоксифен“ в рамках льготного лекарственного обеспечения. Наличие и закупка в рамах льготного лекарственного обеспечения лекарственного препарата „Тамоксифен“, как и иных лекарственных препаратов, находится под непрерывным контролем депздрава Югры, осуществляется постоянное взаимодействие с производителями», — уточнили в депздраве. Ранее URA.RU писало об исчезновении с полок аптек ХМАО жизненно важного препарата «Тамоксифен». Он применяется при терапии рака молочной железы.