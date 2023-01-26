Кандидат наук Ветлужская раскрыла статистику смертности от гриппа

Ежегодно сезонный грипп является причиной 650 тысяч смертей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Мария Ветлужская.
«В целом летальность от гриппа не превышает 1%, однако в сезон эпидемии в связи с ростом заболеваемости увеличивается и количество смертей. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), от сезонного гриппа в мире каждый год умирает около 650 тысяч человек», — сказала Мария Ветлужская.
Российская статистика существенно отличается от мировой, отметила эксперт. «Главным образом это связано с разными критериями оценки: в США учитываются все случаи смерти, связанные с осложнениями гриппа, а в России — только случаи, обусловленные вирусной инфекцией. Кроме того, Росстат анализирует информацию не по конкретным причинам смерти, а по основным классам этих причин. Болезни органов дыхания, к которым относится грипп, занимают четвертое место в списке основных причин смерти взрослого населения. В тройку „лидеров“ у нас входят болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и смерти от внешних причин», — объяснила врач.
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Ежегодно сезонный грипп является причиной 650 тысяч смертей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Мария Ветлужская. «В целом летальность от гриппа не превышает 1%, однако в сезон эпидемии в связи с ростом заболеваемости увеличивается и количество смертей. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), от сезонного гриппа в мире каждый год умирает около 650 тысяч человек», — сказала Мария Ветлужская. Российская статистика существенно отличается от мировой, отметила эксперт. «Главным образом это связано с разными критериями оценки: в США учитываются все случаи смерти, связанные с осложнениями гриппа, а в России — только случаи, обусловленные вирусной инфекцией. Кроме того, Росстат анализирует информацию не по конкретным причинам смерти, а по основным классам этих причин. Болезни органов дыхания, к которым относится грипп, занимают четвертое место в списке основных причин смерти взрослого населения. В тройку „лидеров“ у нас входят болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и смерти от внешних причин», — объяснила врач.