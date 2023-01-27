Очевидцы вызвали правоохранительные органы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске Тюменской области задержали мужчин, которые на глазах у детей избили ногами человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место, получив сигнал „тревога“ с охраняемого объекта, и предотвратили нарушение общественного порядка. Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства

Видео было снято посетителями торгового центра, которые вызвали правоохранительные органы. На кадрах видно, что двое мужчин повалили на снег третьего и наносили ему удары ногами. Рядом на горке катались дети.