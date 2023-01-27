27 января 2023
26 января 2023

В Тобольске мужчину избили ногами на глазах у детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы вызвали правоохранительные органы Фото:

В Тобольске Тюменской области задержали мужчин, которые на глазах у детей избили ногами человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место, получив сигнал „тревога“ с охраняемого объекта, и предотвратили нарушение общественного порядка. Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства

Видео было снято посетителями торгового центра, которые вызвали правоохранительные органы. На кадрах видно, что двое мужчин повалили на снег третьего и наносили ему удары ногами. Рядом на горке катались дети.

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В Тобольске Тюменской области задержали мужчин, которые на глазах у детей избили ногами человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. «Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место, получив сигнал „тревога“ с охраняемого объекта, и предотвратили нарушение общественного порядка. Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства Видео было снято посетителями торгового центра, которые вызвали правоохранительные органы. На кадрах видно, что двое мужчин повалили на снег третьего и наносили ему удары ногами. Рядом на горке катались дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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