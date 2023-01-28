Полянский назвал виновных в ударе по больнице в ЛНР

Полянский: к удару ВСУ по больнице в ЛНР причастны США
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США причастны к обстрелу больницы в ЛНР, заявил Дмитрий Полянский (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки Украине со стороны США ракет HIMARS делает последних соучастниками инцидента с прилетом по больнице в ЛНР, где погибли 14 человек. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«14 мирных жителей погибли в больнице от ракет, поставляемых США. И, как мы знаем от украинских чиновников, цели HIMARS согласованы Вашингтоном», — написал Полянский в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что США «выступают прямым соучастником обстрела больницы в ЛНР».

В 7:30 утра ВСУ нанесли удар по больнице в населенном пункте Новоайдар ЛНР. Из-за прилета ракет погибли 14 человек. Общее число пострадавших достигло 36. В Минобороны РФ заявили, что этот удар был заранее спланирован украинской стороной.

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Поставки Украине со стороны США ракет HIMARS делает последних соучастниками инцидента с прилетом по больнице в ЛНР, где погибли 14 человек. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «14 мирных жителей погибли в больнице от ракет, поставляемых США. И, как мы знаем от украинских чиновников, цели HIMARS согласованы Вашингтоном», — написал Полянский в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что США «выступают прямым соучастником обстрела больницы в ЛНР». В 7:30 утра ВСУ нанесли удар по больнице в населенном пункте Новоайдар ЛНР. Из-за прилета ракет погибли 14 человек. Общее число пострадавших достигло 36. В Минобороны РФ заявили, что этот удар был заранее спланирован украинской стороной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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