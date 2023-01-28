Полянский назвал виновных в ударе по больнице в ЛНР

Поставки Украине со стороны США ракет HIMARS делает последних соучастниками инцидента с прилетом по больнице в ЛНР, где погибли 14 человек. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«14 мирных жителей погибли в больнице от ракет, поставляемых США. И, как мы знаем от украинских чиновников, цели HIMARS согласованы Вашингтоном», — написал Полянский в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что США «выступают прямым соучастником обстрела больницы в ЛНР».
В 7:30 утра ВСУ нанесли удар по больнице в населенном пункте Новоайдар ЛНР. Из-за прилета ракет погибли 14 человек. Общее число пострадавших достигло 36. В Минобороны РФ заявили, что этот удар был заранее спланирован украинской стороной.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Поставки Украине со стороны США ракет HIMARS делает последних соучастниками инцидента с прилетом по больнице в ЛНР, где погибли 14 человек. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «14 мирных жителей погибли в больнице от ракет, поставляемых США. И, как мы знаем от украинских чиновников, цели HIMARS согласованы Вашингтоном», — написал Полянский в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что США «выступают прямым соучастником обстрела больницы в ЛНР». В 7:30 утра ВСУ нанесли удар по больнице в населенном пункте Новоайдар ЛНР. Из-за прилета ракет погибли 14 человек. Общее число пострадавших достигло 36. В Минобороны РФ заявили, что этот удар был заранее спланирован украинской стороной.