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На федеральном телеканале показали репортаж про Курганскую область. Видео

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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, фотоаппарат, фотокамера, полевая форма
Репортаж вышел в эфир 29 января Фото:

Телеканал «Россия 24» снял репортаж о развитии Курганской области. Запись вышла в эфир 29 января 2023 года.

«Специальный репортаж, который посвящен развитию Курганской области, вышел на телеканале „Россия 24“. Журналист ВГТРК Алексей Михалев познакомился с производствами, побывав в Шадринске, Катайске, Далматово, Сафакулево и Кургане», — сообщается в telegram-канале «Шадринск».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24». Он рассказал о работе местных предприятий.

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Телеканал «Россия 24» снял репортаж о развитии Курганской области. Запись вышла в эфир 29 января 2023 года. «Специальный репортаж, который посвящен развитию Курганской области, вышел на телеканале „Россия 24“. Журналист ВГТРК Алексей Михалев познакомился с производствами, побывав в Шадринске, Катайске, Далматово, Сафакулево и Кургане», — сообщается в telegram-канале «Шадринск». Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24». Он рассказал о работе местных предприятий.
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