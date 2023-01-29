Репортаж вышел в эфир 29 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Телеканал «Россия 24» снял репортаж о развитии Курганской области. Запись вышла в эфир 29 января 2023 года.

«Специальный репортаж, который посвящен развитию Курганской области, вышел на телеканале „Россия 24“. Журналист ВГТРК Алексей Михалев познакомился с производствами, побывав в Шадринске, Катайске, Далматово, Сафакулево и Кургане», — сообщается в telegram-канале «Шадринск».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24». Он рассказал о работе местных предприятий.