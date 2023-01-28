28 января 2023
27 января 2023

Губернатор Шумков рассказал федеральному телеканалу о курганских предприятиях

Курганский губернатор дал интервью «России 24»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков рассказал телеканалу «Россия 24» о жизни в Курганской области Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24». В частности, он рассказал о работе местных предприятий. Об этом сообщили в правительстве Курганской области.

«Журналист Алексей Михалев побывал на интересных предприятиях, задал вопросы губернатору Вадиму Шумкову, поговорил с интересными земляками, чтобы мы с новой стороны „открыли“ для себя красивую, добрую, умную, нашу родную Курганскую область. Смотрите программу „Курганская область: идеология развития“ на телеканале „Россия 24“», — сообщили в правительстве региона.

Там добавили, что в передаче расскажут, какое курганское предприятие делает детали для космических кораблей, как получить от региона 700 тысяч рублей на строительство дома, а также о том, где в Кургане делают дождевых червей, поедающих нефтяные отходы. Программа выйдет в воскресенье 19:29 и 23:29 по местному времени на телеканале «Россия 24».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24». В частности, он рассказал о работе местных предприятий. Об этом сообщили в правительстве Курганской области. «Журналист Алексей Михалев побывал на интересных предприятиях, задал вопросы губернатору Вадиму Шумкову, поговорил с интересными земляками, чтобы мы с новой стороны „открыли“ для себя красивую, добрую, умную, нашу родную Курганскую область. Смотрите программу „Курганская область: идеология развития“ на телеканале „Россия 24“», — сообщили в правительстве региона. Там добавили, что в передаче расскажут, какое курганское предприятие делает детали для космических кораблей, как получить от региона 700 тысяч рублей на строительство дома, а также о том, где в Кургане делают дождевых червей, поедающих нефтяные отходы. Программа выйдет в воскресенье 19:29 и 23:29 по местному времени на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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