Губернатор Шумков рассказал федеральному телеканалу о курганских предприятиях

Курганский губернатор дал интервью «России 24»

Вадим Шумков рассказал телеканалу «Россия 24» о жизни в Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24». В частности, он рассказал о работе местных предприятий. Об этом сообщили в правительстве Курганской области.

«Журналист Алексей Михалев побывал на интересных предприятиях, задал вопросы губернатору Вадиму Шумкову, поговорил с интересными земляками, чтобы мы с новой стороны „открыли“ для себя красивую, добрую, умную, нашу родную Курганскую область. Смотрите программу „Курганская область: идеология развития“ на телеканале „Россия 24“», — сообщили в правительстве региона.

Там добавили, что в передаче расскажут, какое курганское предприятие делает детали для космических кораблей, как получить от региона 700 тысяч рублей на строительство дома, а также о том, где в Кургане делают дождевых червей, поедающих нефтяные отходы. Программа выйдет в воскресенье 19:29 и 23:29 по местному времени на телеканале «Россия 24».