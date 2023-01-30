Курганские компании переработки установили рекорд продаж в 2022 году

Курганские компании, занимающиеся переработкой, установили новый рекорд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральским компаниям перерабатывающей промышленности продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья удалось установить рекорд по продажам в минувшем году. Эта информация появилась в СМИ.

«В 2022 году предприятия Курганской области по переработке освоили 210 новых наименований продукции. Сейчас местные товары поставляются в 67 регионов РФ. Компании экспортировали продовольствия на рекордную сумму — 50 млн долларов США», — указано на сайте газеты «Новый мир».

По данным издания, увеличению производственных мощностей поспособствовали меры целевой господдержки. Так в 2022 году в регионе впервые выделили семь грантов на создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

URA.RU писало ранее, что на территории УрФО должны появиться сразу три новых масштабных агропроекта. По словам авторов, один из них является прямым ответом на западные санкции.