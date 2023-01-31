Пермские подростки в химзащите реконструировали «Суворовский натиск». Фото

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Пермские подростки знают, как собрать автомат и быстро надеть ОЗК Фото:

В селе Сива Пермского края подростки соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова и надевании военных защитных костюмов с противогазами. Турнир юнармейцев и кадетов назывался «Суворовский натиск» и проходил в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание», рассказали в администрации Сивинского округа.

«Командам предстояло проявить выносливость и сплоченность, решительность и мужество, умения и навыки при сборке и разборке автомата Калашникова, надевании ОЗК, выполнении общефизических упражнений и командной лыжной гонке с многочисленными препятствиями. Также ребята проявили себя в конкурсе патриотической песни», — говорится в сообщении мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказывало URA.RU, в Пермском крае обращаться с автоматом Калашникова обучают как детей, так и взрослых. В регионе периодически проводятся военно-спортивные соревнования.

Помочь другу надеть костюм не запрещалось
ОЗК не всем оказался по размеру

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В селе Сива Пермского края подростки соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова и надевании военных защитных костюмов с противогазами. Турнир юнармейцев и кадетов назывался «Суворовский натиск» и проходил в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание», рассказали в администрации Сивинского округа. «Командам предстояло проявить выносливость и сплоченность, решительность и мужество, умения и навыки при сборке и разборке автомата Калашникова, надевании ОЗК, выполнении общефизических упражнений и командной лыжной гонке с многочисленными препятствиями. Также ребята проявили себя в конкурсе патриотической песни», — говорится в сообщении мэрии в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, в Пермском крае обращаться с автоматом Калашникова обучают как детей, так и взрослых. В регионе периодически проводятся военно-спортивные соревнования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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