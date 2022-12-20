Пермские подростки посоревнуются в сборке автомата Калашникова

21 декабря 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Военно-патриотическая спартакиада пройдет в феврале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми состоится региональная спартакиада допризывной молодежи, в рамках которой подростки будут стрелять, собирать и разбирать на скорость автомат Калашникова, надевать защитный костюм. Об этом сообщили в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который организует мероприятие. «К участию приглашаются команды, состоящие из обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования в возрасте 13-17 лет. Участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: стрельба из пневматической винтовки; неполная разборка-сборка автомата Калашникова АК-74; снаряжение магазина автомата Калашникова АК-74; надевание O3K; строевая подготовка», — говорится на странице «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте». Также в рамках спартакиады пройдут соревнования по прыжкам в длину, плаванию, отжиманиям и подтягиваниям. Сборы пройдут в начале февраля в одном из детских лагерей Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что ученики одной школ Прикамья в рамках курса ОБЖ прошли обучение по обращению с автоматом Калашникова.

В Перми состоится региональная спартакиада допризывной молодежи, в рамках которой подростки будут стрелять, собирать и разбирать на скорость автомат Калашникова, надевать защитный костюм. Об этом сообщили в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который организует мероприятие. «К участию приглашаются команды, состоящие из обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования в возрасте 13-17 лет. Участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: стрельба из пневматической винтовки; неполная разборка-сборка автомата Калашникова АК-74; снаряжение магазина автомата Калашникова АК-74; надевание O3K; строевая подготовка», — говорится на странице «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте». Также в рамках спартакиады пройдут соревнования по прыжкам в длину, плаванию, отжиманиям и подтягиваниям. Сборы пройдут в начале февраля в одном из детских лагерей Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что ученики одной школ Прикамья в рамках курса ОБЖ прошли обучение по обращению с автоматом Калашникова.