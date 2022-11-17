Спортсмены научат пермяков обращаться с автоматом Калашникова и пистолетами

18 ноября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

На курсах горожане узнают, как разбирать и чистить автомат Калашникова Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Спортсмены обучат пермяков обращению с огнестрельным оружием: автоматом Калашникова, а также пистолетами Макарова и ТТ. Информацию разместил на своей странице «ВКонтакте» тренер спортклуба «Ратибор» Антон Климович. Ближайшее занятие состоится в воскресенье, 20 ноября. «Друзья, в ближайшее воскресенье проводим занятие по работе с оружием: разборка, чистка и обслуживание автомата Калашникова, пистолета Макарова и пистолета ТТ; правила безопасного обращения с оружием: основы обращения с автоматом (хват, вкладка, перезарядка, смена уровней», — написал Климович. Также на занятиях горожанам расскажут, из чего состоят тактические аптечки и объяснят, как правильно оказывать первую медицинскую помощь в случае получения боевого ранения. Стоимость занятия одного занятия составляет 200 рублей. Все средства, по информации организации, будут направлены на закупку экипировки для взвода «Ратибор», который состоит из мобилизованных спортсменов. URA.RU также рассказывало, что курсы по обращению с огнестрельным оружием и стрельбе из него проводит Пермская региональная федерация практической стрельбы. Также пермякам предложили посвятить новогодние каникулы учебно-тренировочные сборам по начальной военной подготовке, которые пройдут с 3 по 5 января.

Спортсмены обучат пермяков обращению с огнестрельным оружием: автоматом Калашникова, а также пистолетами Макарова и ТТ. Информацию разместил на своей странице «ВКонтакте» тренер спортклуба «Ратибор» Антон Климович. Ближайшее занятие состоится в воскресенье, 20 ноября. «Друзья, в ближайшее воскресенье проводим занятие по работе с оружием: разборка, чистка и обслуживание автомата Калашникова, пистолета Макарова и пистолета ТТ; правила безопасного обращения с оружием: основы обращения с автоматом (хват, вкладка, перезарядка, смена уровней», — написал Климович. Также на занятиях горожанам расскажут, из чего состоят тактические аптечки и объяснят, как правильно оказывать первую медицинскую помощь в случае получения боевого ранения. Стоимость занятия одного занятия составляет 200 рублей. Все средства, по информации организации, будут направлены на закупку экипировки для взвода «Ратибор», который состоит из мобилизованных спортсменов. URA.RU также рассказывало, что курсы по обращению с огнестрельным оружием и стрельбе из него проводит Пермская региональная федерация практической стрельбы. Также пермякам предложили посвятить новогодние каникулы учебно-тренировочные сборам по начальной военной подготовке, которые пройдут с 3 по 5 января.