В Миассе в одной из квартир нашли труп

01 февраля 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Спасатели обеспечили полицейским доступ в квартиру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одной из квартир Миасса (Челябинская область) нашли труп 32-летнего мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, специалисты ведомства обеспечили сотрудникам полиции доступ в квартиру. «Применив альпинистское снаряжение, спасатели спустились с крыши 6-этажки к балкону, деблокировали створки евроостекления, открыли входные двери изнутри и обеспечили доступ в жилье сотрудникам полиции и родственнице. Молодой человек был обнаружен в коридоре без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется расследование инцидента. Выясняются все обстоятельства случившегося. В середине января полицейские Миасса также обращались за помощью к спасателям, чтобы попасть в одну из квартир. Специалисты с помощью альпинистского оборудования обеспечили доступ. Хозяйка квартиры была обнаружена мертвой.

В одной из квартир Миасса (Челябинская область) нашли труп 32-летнего мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, специалисты ведомства обеспечили сотрудникам полиции доступ в квартиру. «Применив альпинистское снаряжение, спасатели спустились с крыши 6-этажки к балкону, деблокировали створки евроостекления, открыли входные двери изнутри и обеспечили доступ в жилье сотрудникам полиции и родственнице. Молодой человек был обнаружен в коридоре без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется расследование инцидента. Выясняются все обстоятельства случившегося. В середине января полицейские Миасса также обращались за помощью к спасателям, чтобы попасть в одну из квартир. Специалисты с помощью альпинистского оборудования обеспечили доступ. Хозяйка квартиры была обнаружена мертвой.