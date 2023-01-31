31 января 2023

В Миассе в одной из квартир нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция
Спасатели обеспечили полицейским доступ в квартиру Фото:

В одной из квартир Миасса (Челябинская область) нашли труп 32-летнего мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, специалисты ведомства обеспечили сотрудникам полиции доступ в квартиру.

«Применив альпинистское снаряжение, спасатели спустились с крыши 6-этажки к балкону, деблокировали створки евроостекления, открыли входные двери изнутри и обеспечили доступ в жилье сотрудникам полиции и родственнице. Молодой человек был обнаружен в коридоре без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется расследование инцидента. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В середине января полицейские Миасса также обращались за помощью к спасателям, чтобы попасть в одну из квартир. Специалисты с помощью альпинистского оборудования обеспечили доступ. Хозяйка квартиры была обнаружена мертвой.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В одной из квартир Миасса (Челябинская область) нашли труп 32-летнего мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, специалисты ведомства обеспечили сотрудникам полиции доступ в квартиру. «Применив альпинистское снаряжение, спасатели спустились с крыши 6-этажки к балкону, деблокировали створки евроостекления, открыли входные двери изнутри и обеспечили доступ в жилье сотрудникам полиции и родственнице. Молодой человек был обнаружен в коридоре без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется расследование инцидента. Выясняются все обстоятельства случившегося. В середине января полицейские Миасса также обращались за помощью к спасателям, чтобы попасть в одну из квартир. Специалисты с помощью альпинистского оборудования обеспечили доступ. Хозяйка квартиры была обнаружена мертвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...