17 января 2023

Челябинские спасатели-альпинисты помогли полиции попасть в квартиру с трупом

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция
В квартире был обнаружен труп женщины

Спасатели в Миассе (Челябинская область) обеспечили полиции доступ в квартиру, в которой погибла женщина. Как сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) области, чтобы попасть в квартиру они использовали альпинистское снаряжение.

«Для обеспечения доступа в квартиру сотрудникам полиции были привлечены спасатели, которые, используя альпинистское снаряжение, от соседей с третьего этажа попали на балкон четвёртого этажа, открыли дверь изнутри и обеспечили доступ сотрудникам полиции. Хозяйка квартиры обнаружена погибшей», - сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что беду с женщиной заподозрили ее соседи. По их словам, она перестала выходить из квартиры, забирать почту.

На прошлой неделе спасатели организовали спасательную операцию девушки в Магнитогорске . Она закрылась в квартире и попыталась совершить суицид. Сотрудники оперативно вскрыли дверь, но реанимационные действия сотрудников скорой помощи результатов не дали.

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Спасатели в Миассе (Челябинская область) обеспечили полиции доступ в квартиру, в которой погибла женщина. Как сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) области, чтобы попасть в квартиру они использовали альпинистское снаряжение. «Для обеспечения доступа в квартиру сотрудникам полиции были привлечены спасатели, которые, используя альпинистское снаряжение, от соседей с третьего этажа попали на балкон четвёртого этажа, открыли дверь изнутри и обеспечили доступ сотрудникам полиции. Хозяйка квартиры обнаружена погибшей», - сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. В ведомстве отметили, что беду с женщиной заподозрили ее соседи. По их словам, она перестала выходить из квартиры, забирать почту. На прошлой неделе спасатели организовали спасательную операцию девушки в Магнитогорске . Она закрылась в квартире и попыталась совершить суицид. Сотрудники оперативно вскрыли дверь, но реанимационные действия сотрудников скорой помощи результатов не дали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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