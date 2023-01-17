Челябинские спасатели-альпинисты помогли полиции попасть в квартиру с трупом

В квартире был обнаружен труп женщины Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели в Миассе (Челябинская область) обеспечили полиции доступ в квартиру, в которой погибла женщина. Как сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) области, чтобы попасть в квартиру они использовали альпинистское снаряжение.

«Для обеспечения доступа в квартиру сотрудникам полиции были привлечены спасатели, которые, используя альпинистское снаряжение, от соседей с третьего этажа попали на балкон четвёртого этажа, открыли дверь изнутри и обеспечили доступ сотрудникам полиции. Хозяйка квартиры обнаружена погибшей», - сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что беду с женщиной заподозрили ее соседи. По их словам, она перестала выходить из квартиры, забирать почту.

На прошлой неделе спасатели организовали спасательную операцию девушки в Магнитогорске . Она закрылась в квартире и попыталась совершить суицид. Сотрудники оперативно вскрыли дверь, но реанимационные действия сотрудников скорой помощи результатов не дали.