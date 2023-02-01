Свердловская компания получила подряд от пермского музея с помощью демпинга

01 февраля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Обеспечивать «Хохловку» видеоматериалами будет компания из Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отвечать за фото- и видеосопровождение крупных мероприятий в пермском архитектурном музее «Хохловка» будет ООО «Медиа холдинг Октопус». Компания из Свердловской области, принимая участие в аукционах, предложила цены за свои услуги гораздо ниже рынка, а также собственного прайса, следует из открытых данных. Согласно порталу госзакупок, по итогам конкурсных процедур стоимость фотосъемки снизилась с 210 тысяч рублей до четырех, а создания видеороликов со 190 до 39 тысяч рублей. Таким образом, подрядчик обязался отснять на шести мероприятиях 1400 фото по цене в 2,8 рубля за снимок, включая его художественную обработку. «Весь объем обработанных снимков составляет 1400 фотографий. График проведения фотосъемок: „Святки в Хохловке“, „Масленица“, „Николин день“, „Троица“, фестиваль „Этно-пленэр“, „Осень в Хохловке“», — говорится в техзадании. Съемка каждого мероприятия займет один день. Что касается видео, то за 39 тысяч рублей холдинг должен передать несколько роликов общим хронометражем 12 минут. Эти цены явно ниже рыночных, говорят эксперты URA.RU из сферы фото- видео-услуг. Это подтверждает и собственный прайс «Октопуса», где указано, что один час репортажной фотосъемки стоит 4900 рублей, час видеосъемки — 3900, а монтаж минутного ролика — 6900 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отвечать за фото- и видеосопровождение крупных мероприятий в пермском архитектурном музее «Хохловка» будет ООО «Медиа холдинг Октопус». Компания из Свердловской области, принимая участие в аукционах, предложила цены за свои услуги гораздо ниже рынка, а также собственного прайса, следует из открытых данных. Согласно порталу госзакупок, по итогам конкурсных процедур стоимость фотосъемки снизилась с 210 тысяч рублей до четырех, а создания видеороликов со 190 до 39 тысяч рублей. Таким образом, подрядчик обязался отснять на шести мероприятиях 1400 фото по цене в 2,8 рубля за снимок, включая его художественную обработку. «Весь объем обработанных снимков составляет 1400 фотографий. График проведения фотосъемок: „Святки в Хохловке“, „Масленица“, „Николин день“, „Троица“, фестиваль „Этно-пленэр“, „Осень в Хохловке“», — говорится в техзадании. Съемка каждого мероприятия займет один день. Что касается видео, то за 39 тысяч рублей холдинг должен передать несколько роликов общим хронометражем 12 минут. Эти цены явно ниже рыночных, говорят эксперты URA.RU из сферы фото- видео-услуг. Это подтверждает и собственный прайс «Октопуса», где указано, что один час репортажной фотосъемки стоит 4900 рублей, час видеосъемки — 3900, а монтаж минутного ролика — 6900 рублей.