В пермском городе не могут вывезти мусор из-за женщины, превратившей контейнеры в туалет

Спецтранспорт не может опустошить мусорные баки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Чусовой Пермского края возникли проблемы с вывозом мусора из-за женщины, которая сливает отходы жизнедеятельности в мусорные контейнеры. На проблему обратил внимание горожанин Александр Аннакулиев. На странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» он оставил комментарий о том, что контейнерная площадка возле дома №11 утопает в мусоре.

Сотрудники Пермского регионального оператора ТКО ответили чусовлянину, что контейнеровоз ежедневно подъезжает к указанному адресу, но не может выгрузить контейнеры. «К сожалению, выгрузить контейнеры уже несколько дней невозможно по причине того, что одна из жительниц ближайших к площадке домов выливает в контейнеры отходы жизнедеятельности. Вследствие чего в контейнерах образовался лед, и они стали неподъемными для выгрузки спецтранспортом», — пояснили в организации.

Также Пермский регоператор ТКО пояснил, что «водитель спецтранспорта неоднократно беседовал с нарушительницей, но, безуспешно». Сейчас организация совместно с мэрией Чусового пытается найти решение проблемы. Ранее на заваленные мусором улицы жаловались жители Губахи и поселка Кебраты Гайнского муниципального округа.