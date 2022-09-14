Жительницу Пермского края шокировал родной поселок, утопающий в мусоре

15 сентября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Поселок Кебраты завален мусором, поскольку отходы не вывозятся региональным оператором «Теплоэнерго» (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае поселок Кебраты, расположенный в Гайнском муниципальном округе, утопает в мусоре. Стихийная свалка расположена вокруг населенного пункта. Местное население даже не пытается решить проблему, поскольку не хочет беспокоить главу округа Елизавету Шалгинских, уроженку Кебрат. Об этом в паблике «Моя родина-Гайны» соцсети «ВКонтакте» рассказала Милена Кислицына. Пермячка пояснила, что вместе с семьей посетила родину родителей, где планировала «пособирать грибы и ягоды», но была шокирована увиденным. «Самое впечатляющее из поездки — свалка мусора вокруг поселка. На свалке пасутся коровы, бегают собаки. О проблеме знают все, но поднимать тему жителям не удобно — ведь глава администрации, родом из их поселка, и сама постоянно проезжает мимо этой свалки. Вот и живут как в пословице „свое говно не пахнет“», — написала Кислицына. Также женщина отметила, что местные жители возмущены ценами на переправу, связывающая поселок с «большой землей», но ничего не могут с этим поделать. «Переправа через Каму составляет 500/700 рублей за машину и 50 рублей — за человека (по словам родителей, раньше было бесплатно) в одну сторону, при этом ни квитанций, ни билетов, ни чеков не выдают. Цена большинство людей не устраивает, но жаловаться бесполезно — уже пытались, но после этого еще больше цену повысили», — добавила женщина. Глава администрации Гайнского округа Елизавета Шалгинских подтвердила URA.RU, что местные власти не могут повлиять на стоимость паромной переправы — она «принадлежит частному лицу, не связанному с муниципалитетом договорными отношениями». По этой причине из поселка перестал вывозиться мусор. «В настоящее время, так как нет лицензированной паромной переправы, региональный оператор по вывозу ТКО [„Теплоэнерго“] не дает согласие на обслуживание поселков Гайнского округа, находящихся за р. Кама, в том числе и п. Кебраты», — пояснила Шалгинских, добавив, что работа над решением данной проблемы с «Теплоэнерго» сейчас ведется. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, поселки, расположенные в левобережной части Гайнского округа, включены в перечень населенных пунктов, из которых должен вывозиться мусор. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Теплоэнерго», ответ на него к моменту выхода новости не последовал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае поселок Кебраты, расположенный в Гайнском муниципальном округе, утопает в мусоре. Стихийная свалка расположена вокруг населенного пункта. Местное население даже не пытается решить проблему, поскольку не хочет беспокоить главу округа Елизавету Шалгинских, уроженку Кебрат. Об этом в паблике «Моя родина-Гайны» соцсети «ВКонтакте» рассказала Милена Кислицына. Пермячка пояснила, что вместе с семьей посетила родину родителей, где планировала «пособирать грибы и ягоды», но была шокирована увиденным. «Самое впечатляющее из поездки — свалка мусора вокруг поселка. На свалке пасутся коровы, бегают собаки. О проблеме знают все, но поднимать тему жителям не удобно — ведь глава администрации, родом из их поселка, и сама постоянно проезжает мимо этой свалки. Вот и живут как в пословице „свое говно не пахнет“», — написала Кислицына. Также женщина отметила, что местные жители возмущены ценами на переправу, связывающая поселок с «большой землей», но ничего не могут с этим поделать. «Переправа через Каму составляет 500/700 рублей за машину и 50 рублей — за человека (по словам родителей, раньше было бесплатно) в одну сторону, при этом ни квитанций, ни билетов, ни чеков не выдают. Цена большинство людей не устраивает, но жаловаться бесполезно — уже пытались, но после этого еще больше цену повысили», — добавила женщина. Глава администрации Гайнского округа Елизавета Шалгинских подтвердила URA.RU, что местные власти не могут повлиять на стоимость паромной переправы — она «принадлежит частному лицу, не связанному с муниципалитетом договорными отношениями». По этой причине из поселка перестал вывозиться мусор. «В настоящее время, так как нет лицензированной паромной переправы, региональный оператор по вывозу ТКО [„Теплоэнерго“] не дает согласие на обслуживание поселков Гайнского округа, находящихся за р. Кама, в том числе и п. Кебраты», — пояснила Шалгинских, добавив, что работа над решением данной проблемы с «Теплоэнерго» сейчас ведется. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, поселки, расположенные в левобережной части Гайнского округа, включены в перечень населенных пунктов, из которых должен вывозиться мусор. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Теплоэнерго», ответ на него к моменту выхода новости не последовал.