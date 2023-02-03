NYT: лидеры ЕС окажут Зеленскому только символическую поддержку

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Официальный сайт президента Украины. Москва, владимир зеленский
Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает  The New York Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Приезд глав стран Евросоюза носит лишь символический характер, поэтому президент Украины Владимир Зеленский может разочароваться его результатами. Речь идет про членство Украины в ЕС. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, близкие к дипломатическим кругам.

«Ожидается, что лидеры Европейского союза, посетившие Киев в пятницу, предложат символическую поддержку в борьбе против России, не создавая ложной надежды на вступление Украины в ЕС», — говорится в материале.

Также в материале указано, что Украина останется только кандидатом на вступление в Европейский союз. Не все лидеры ЕС дали согласие на членство Украины в ЕС.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Это произошло спустя четыре дня после начала специальной военной операции России на ее территории. Однако вопрос о членстве Киева в европейском блоке еще не решен. 1 февраля 2023 года источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза в ускоренном порядке.

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Приезд глав стран Евросоюза носит лишь символический характер, поэтому президент Украины Владимир Зеленский может разочароваться его результатами. Речь идет про членство Украины в ЕС. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, близкие к дипломатическим кругам. «Ожидается, что лидеры Европейского союза, посетившие Киев в пятницу, предложат символическую поддержку в борьбе против России, не создавая ложной надежды на вступление Украины в ЕС», — говорится в материале. Также в материале указано, что Украина останется только кандидатом на вступление в Европейский союз. Не все лидеры ЕС дали согласие на членство Украины в ЕС. Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Это произошло спустя четыре дня после начала специальной военной операции России на ее территории. Однако вопрос о членстве Киева в европейском блоке еще не решен. 1 февраля 2023 года источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза в ускоренном порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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