NYT: лидеры ЕС окажут Зеленскому только символическую поддержку

03 февраля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает The New York Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приезд глав стран Евросоюза носит лишь символический характер, поэтому президент Украины Владимир Зеленский может разочароваться его результатами. Речь идет про членство Украины в ЕС. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, близкие к дипломатическим кругам. «Ожидается, что лидеры Европейского союза, посетившие Киев в пятницу, предложат символическую поддержку в борьбе против России, не создавая ложной надежды на вступление Украины в ЕС», — говорится в материале. Также в материале указано, что Украина останется только кандидатом на вступление в Европейский союз. Не все лидеры ЕС дали согласие на членство Украины в ЕС. Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Это произошло спустя четыре дня после начала специальной военной операции России на ее территории. Однако вопрос о членстве Киева в европейском блоке еще не решен. 1 февраля 2023 года источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза в ускоренном порядке.

Приезд глав стран Евросоюза носит лишь символический характер, поэтому президент Украины Владимир Зеленский может разочароваться его результатами. Речь идет про членство Украины в ЕС. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, близкие к дипломатическим кругам. «Ожидается, что лидеры Европейского союза, посетившие Киев в пятницу, предложат символическую поддержку в борьбе против России, не создавая ложной надежды на вступление Украины в ЕС», — говорится в материале. Также в материале указано, что Украина останется только кандидатом на вступление в Европейский союз. Не все лидеры ЕС дали согласие на членство Украины в ЕС. Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Это произошло спустя четыре дня после начала специальной военной операции России на ее территории. Однако вопрос о членстве Киева в европейском блоке еще не решен. 1 февраля 2023 года источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза в ускоренном порядке.