NYT: лидеры ЕС окажут Зеленскому только символическую поддержку

Приезд глав стран Евросоюза носит лишь символический характер, поэтому президент Украины Владимир Зеленский может разочароваться его результатами. Речь идет про членство Украины в ЕС. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, близкие к дипломатическим кругам.
«Ожидается, что лидеры Европейского союза, посетившие Киев в пятницу, предложат символическую поддержку в борьбе против России, не создавая ложной надежды на вступление Украины в ЕС», — говорится в материале.
Также в материале указано, что Украина останется только кандидатом на вступление в Европейский союз. Не все лидеры ЕС дали согласие на членство Украины в ЕС.
Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Это произошло спустя четыре дня после начала специальной военной операции России на ее территории. Однако вопрос о членстве Киева в европейском блоке еще не решен. 1 февраля 2023 года источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза в ускоренном порядке.
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Приезд глав стран Евросоюза носит лишь символический характер, поэтому президент Украины Владимир Зеленский может разочароваться его результатами. Речь идет про членство Украины в ЕС. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, близкие к дипломатическим кругам. «Ожидается, что лидеры Европейского союза, посетившие Киев в пятницу, предложат символическую поддержку в борьбе против России, не создавая ложной надежды на вступление Украины в ЕС», — говорится в материале. Также в материале указано, что Украина останется только кандидатом на вступление в Европейский союз. Не все лидеры ЕС дали согласие на членство Украины в ЕС. Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Это произошло спустя четыре дня после начала специальной военной операции России на ее территории. Однако вопрос о членстве Киева в европейском блоке еще не решен. 1 февраля 2023 года источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что Украина не сможет стать членом Евросоюза в ускоренном порядке.