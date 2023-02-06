В детских поликлиниках Тюмени появились огромные очереди. Пациенты вынуждены по несколько часов ожидать своей очереди по записи к врачу. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.
«В поликлинике детской на Пражской час просидели по записи. Такой бардак там. Медсестра прям вышла и говорит, что так как большой спрос, то им увеличили талоны, но время приема было сокращено до девяти минут, чтобы больше людей могло попасть», — сообщила тюменка с разговором с URA.RU.
По ее словам, врачам не хватало отведенных минут на осмотр пациента. И вместо девяти минут на каждого уходило от пятнадцати и выше. В результате этого очередь сдвигалась, и народу в коридорах становилось все больше. «Очень много было [народу]. Некоторые без записи пришли просто справку получить в сад. И вот девушка была, она больше часа сидела, потому что все по записи шли», — добавляет собеседница агентства.
Информацию о нагрузке на детские поликлиники подтвердили и сами врачи. «Да везде так. У меня за день на приеме 30-40 человек бывает. На каждого примерно по девять-десять минут уходит», — рассказала врач-педиатр детской поликлиники №4.
Агентство направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
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