В ЯНАО жителю грозит реальный срок за пьяное вождение

Нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ГИБДД задержали местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее мужчина привлекался за аналогичное правонарушение и теперь ему грозит два года лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«ОГИБДД ОМВД России по г. Новый Уренгой на маршруте патрулирования остановлен автомобиль под управлением водителя 1996 года рождения с признаками алкогольного опьянения. В отношении злоумышленника <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ „Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушитель отказался от прохождения медицинского свидетельствования. В 2020 году за аналогичный отказ мужчина уже был признан виновным.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе (ЯНАО) сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял подросток 2006 года рождения с признаками алкогольного опьянение. При проверке выяснилось, что молодой человек прав управления ни когда не имел.